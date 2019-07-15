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Глушаков еще два-три дня будет работать по индивидуальной программе

вчера, 15:33

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков может пропустить следующий матч грозненцев в РПЛ из-за травмы. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Глушаков получил повреждение на одной из заключительных тренировок на последнем сборе команды. Ближайшие два-три дня он продолжит восстанавливаться по индивидуальной программе, после чего должен присоединиться к общей группе. Вопрос об участии игрока в ближайшем матче будет решаться ближе к самой встрече. В любом случае здоровьем игрока рисковать никто не будет.

Глушаков не играл в 1-м туре против «Краснодара». Следующий матч «Ахмат» проведет против «Урала» 21 июля. 

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Все комментарии
Glodor
Glodor
   138 / 802
вчера в 18:44
Как и из всякого бывшего свина, толку никакого.
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 802
вчера в 16:43
Здоровья и удачи, Денис, один из не многих кто отвечает мне в инстаграмм. Желаю выйти на свой уровень и помочь стать команде выше кобылиц
mihaluch
mihaluch
   117 / 802
вчера в 16:35
При строительстве собственной бани в Грозном молотком по пальцу врезал.
Faustello
Faustello
   10 / 802
вчера в 16:34
Никак Дениска баньку на новом месте не достроит )))
VIPded
VIPded
   81 / 802
вчера в 16:31
Денис, даешь пик формы к игре с пищевичками!
11-и метровый
11-и метровый
   20 / 802
вчера в 16:22
Теперь каждый день об этом, среднего уровня игроке, будем слышать.
cska plus
cska plus
   7 / 802
вчера в 16:22
Без губошлёпа Ахмат грозная сила.
Z. Kramer
Z. Kramer
   177 / 802
вчера в 15:55
Не выдержал тренировок нормальных или просто косит.
Питер Ман
Питер Ман
   18 / 802
вчера в 15:47
Главное чтобы к пупсикам был готов, Дениска должен им хеттрик отгрузить за предательство
дурман
дурман
   294 / 802
вчера в 15:41
Неликвид
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