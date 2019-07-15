Глушаков еще два-три дня будет работать по индивидуальной программе

вчера, 15:33

Полузащитник «Ахмата» может пропустить следующий матч грозненцев в РПЛ из-за травмы. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Глушаков получил повреждение на одной из заключительных тренировок на последнем сборе команды. Ближайшие два-три дня он продолжит восстанавливаться по индивидуальной программе, после чего должен присоединиться к общей группе. Вопрос об участии игрока в ближайшем матче будет решаться ближе к самой встрече. В любом случае здоровьем игрока рисковать никто не будет.

Глушаков не играл в 1-м туре против «Краснодара». Следующий матч «Ахмат» проведет против «Урала» 21 июля.