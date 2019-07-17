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Берг - о «Краснодаре»: «Для меня важно прийти в клуб с большими амбициями»

сегодня, 14:02

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг рассказал о своем переходе в российский клуб

Об интересе «Краснодара» я узнал две недели назад. Первая реакция была такова: это отличный клуб хорошие игроки, большие амбиции. И, конечно же, я слышал многое о «Краснодаре» от шведских футболистов – о тренировочной инфраструктуре, о стадионе, о клубе в целом. Так что мои чувства были исключительно положительными.

«Краснодар» регулярно выступает в еврокубках и об этом знают многие футболисты. Клуб хорошо известен в Европе. Я думаю, в ближайшие годы он сделает еще большой шаг вперед. И надеюсь, что смогу стать его частью, сумею помочь команде добиться еще более весомых и значительных достижений.

Для меня важно прийти в клуб с большими амбициями. Мы хотим пройти в групповой эта Лиги чемпионов, хотим занять в российском чемпионате место выше, чем раньше. И это стало главной причиной перейти в этот клуб. Я готов доказать, что по-прежнему могу играть на высоком уровне и помогать команде своим опытом.

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU ответил Rheinfall
   251 / 809
сегодня в 21:29
На ЧМ хорошо отыграл. Поможет Краснодару.
КЭТиК
КЭТиК
   233 / 809
сегодня в 16:06
Пока больше понтов, чем мастерства.
Rheinfall
Rheinfall
   232 / 809
сегодня в 15:31
шлак скандинавский
beefs
beefs
   136 / 809
сегодня в 15:27
Все будет Ок, если ты поможешь...
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   50 / 809
сегодня в 15:15
Пусть, чтобы так и было.
Faustello
Faustello
   13 / 809
сегодня в 14:35
Faustello
Faustello
   13 / 809
сегодня в 14:17
Ну типа добро пожаловать и ждём результат )))
Zenit_84
Zenit_84
   108 / 809
сегодня в 14:06
Удачи Маркусу
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