Берг - о «Краснодаре»: «Для меня важно прийти в клуб с большими амбициями»

Нападающий «Краснодара» рассказал о своем переходе в российский клуб.

Об интересе «Краснодара» я узнал две недели назад. Первая реакция была такова: это отличный клуб хорошие игроки, большие амбиции. И, конечно же, я слышал многое о «Краснодаре» от шведских футболистов – о тренировочной инфраструктуре, о стадионе, о клубе в целом. Так что мои чувства были исключительно положительными.

«Краснодар» регулярно выступает в еврокубках и об этом знают многие футболисты. Клуб хорошо известен в Европе. Я думаю, в ближайшие годы он сделает еще большой шаг вперед. И надеюсь, что смогу стать его частью, сумею помочь команде добиться еще более весомых и значительных достижений.

Для меня важно прийти в клуб с большими амбициями. Мы хотим пройти в групповой эта Лиги чемпионов, хотим занять в российском чемпионате место выше, чем раньше. И это стало главной причиной перейти в этот клуб. Я готов доказать, что по-прежнему могу играть на высоком уровне и помогать команде своим опытом.