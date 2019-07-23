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Соболев: «До зимы звонка от Черчесова точно не жду»

23 июля 2019, 09:26

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев ярко начал сезон, но признается, что звонка от Станислава Черчесова пока не ждет.

Да нет, конечно! Об этом даже и мыслей не может быть. Почему? Так прошло всего два тура. Да, забил три мяча. Но главное – в дальнейшем показывать качественную игру. Тогда, возможно, главный тренер и позвонит. А сейчас надо работать, стабильно приносить пользу «Крыльям».

До зимы – точно не жду. А, может быть, даже и до лета. Всё зависит от моей игры. Если продолжу показывать качественный футбол, то, наверное, всё реально. Не два матча, а 10-15. Сейчас рано делать выводы.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответил Ваня лучший
   47 / 808
23 июля в 18:07
Я имею в виду на лавке вместе. Тем более, что Заболотный не собирается уходить. Зачем?
А я имею в виду, что Соболев заменит на лавке Заболотного, которого наверняка сплавят в какой либо клуб.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил cska1948
   99 / 808
23 июля в 16:20
Я имею в виду на лавке вместе. Тем более, что Заболотный не собирается уходить. Зачем?
nikoladolgov
nikoladolgov
   150 / 808
23 июля в 13:06
Глушак тоже по молодости феерил в Локо.
И где он сейчас ?
В бане вениками торгует ...
Любимец
Любимец
   324 / 808
23 июля в 12:03
Усач тебе по другому поводу наберет, по-агентскому! Пригрозит непопаданием в сборную, коль не продашься!
cska1948
cska1948 ответил Ваня лучший
   47 / 808
23 июля в 10:51
Хороший парень. Зимой в Зените окажется, рядом с Заболотным
Скорее вместо Заболотного и вполне возможно в это трансферное окно.
Faustello
Faustello
   1 / 808
23 июля в 10:28
Агузарову повзони, хоть завтра в сборной будешь )))
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   194 / 808
23 июля в 10:24
...скромно-адекватный ....молодец !
Ваня лучший
Ваня лучший
   99 / 808
23 июля в 10:18
Хороший парень. Зимой в Зените окажется, рядом с Заболотным
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   197 / 808
23 июля в 10:17
Это потому ,что ты за Самару играешь ,а не за "ВЕЛИКИЙ" ,тьфу ,прости Господи ,ЦСКА ! Играй бы ты за коней ,уже с повязкой капитана ходил бы , в сборной играл бы во всю и был бы на карандаше у самой Барселоны !!! ))))))))))))))))))))))))))
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   190 / 808
23 июля в 09:47
Пока Соболев не ждет звонка от Черкесова, другой топ форвард Кончалов, ждет звонка хоть от какого-нибудь европейского клуба.
cska plus
cska plus
   13 / 808
23 июля в 09:41
Парень молодец, но ещё больше постараться, чтобы получить звонок.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
23 июля в 09:35
Два тура - это и впрямь не показатель.
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 808
23 июля в 09:33
Ещё рано! 😎
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
23 июля в 09:32
Молодец! Надо дальше работать. Всему своё время.
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