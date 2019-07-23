Соболев: «До зимы звонка от Черчесова точно не жду»

Нападающий «Крыльев Советов» ярко начал сезон, но признается, что звонка от Станислава Черчесова пока не ждет.

Да нет, конечно! Об этом даже и мыслей не может быть. Почему? Так прошло всего два тура. Да, забил три мяча. Но главное – в дальнейшем показывать качественную игру. Тогда, возможно, главный тренер и позвонит. А сейчас надо работать, стабильно приносить пользу «Крыльям».

До зимы – точно не жду. А, может быть, даже и до лета. Всё зависит от моей игры. Если продолжу показывать качественный футбол, то, наверное, всё реально. Не два матча, а 10-15. Сейчас рано делать выводы.