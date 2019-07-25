Месси могут отстранить от матчей за сборную Аргентины до конца года

вчера, 09:17

КОНМЕБОЛ может дисквалифицировать форварда сборной Аргентины за публичную критику организации и обвинения в коррупции.

Сборная Аргентины завоевала бронзовые медали на недавнем Кубке Америки, но нападающий проигнорировал церемонию награждения, а также заявил, что коррупция и судьи не позволили его команде выйти в финал турнира. Сообщается, что 32-летнего футболиста могут отстранить от матчей за национальную команду на срок от двух до шести месяцев.

До конца 2019 года аргентинцам предстоит провести товарищеские игры с Мексикой, Чили, Германией, Басконией, Саудовской Аравией и Бразилией.