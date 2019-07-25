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Месси могут отстранить от матчей за сборную Аргентины до конца года

вчера, 09:17

КОНМЕБОЛ может дисквалифицировать форварда сборной Аргентины Лионеля Месси за публичную критику организации и обвинения в коррупции.

Сборная Аргентины завоевала бронзовые медали на недавнем Кубке Америки, но нападающий проигнорировал церемонию награждения, а также заявил, что коррупция и судьи не позволили его команде выйти в финал турнира. Сообщается, что 32-летнего футболиста могут отстранить от матчей за национальную команду на срок от двух до шести месяцев.

До конца 2019 года аргентинцам предстоит провести товарищеские игры с Мексикой, Чили, Германией, Басконией, Саудовской Аравией и Бразилией.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   100 / 808
вчера в 20:14
На этом сайте писали уже, что Леонель принес извинения этой "уважаемой" организации КОНМЕБОЛ, а они ему еще годик впаяют, Месси зря извинялся, позорное решение, позорный результат, причем для обеих сторон.
League1
League1 ответил Agamaga
   157 / 808
вчера в 20:02
Уж мы то умеем отличить лицемерие сливок. Тебе должно быть плевать как он играет, тем более, если плохо. Причина ненависти это лучшие качества Месси перед вашим португальским идолом. О его божественной игре говорит весь здравый футбольный мир.
Перестань 14иваться,. меська - это навоз. Ты ведь и сам это знаешь.
Камелошка
Камелошка ответил БарсV
   155 / 808
вчера в 19:35
    Agamaga
    Agamaga ответил League1
       468 / 808
    вчера в 19:13
    Уж мы то умеем отличить лицемерие сливок. Тебе должно быть плевать как он играет, тем более, если плохо. Причина ненависти это лучшие качества Месси перед вашим португальским идолом. О его божественной игре говорит весь здравый футбольный мир.
    Incredulous
    Incredulous
       92 / 808
    вчера в 17:01
    Лучше бы на официальные матчи отстранили, у Аргентины шансов бы намного больше появилось на успех.
    БарсV
    БарсV ответил Камелошка
       404 / 808
    вчера в 16:46
    А ты Месин адвакат? Тагда раскажи нам, пачему если он такой виликий, мой Интер втоптал его в газон на Меацца? Пачиму Барселонаа розыграла дог с Тутенхэмом и неспартивна аставила мой виликий клуб за бортом? Пачему гном лажает в сборной? Пачему он варует? Пачему всигда ноет? Пачему он жаден? За его грехи мои китайские важди давно бы его казнили.
    Прочитал твой комментарий и НГУШИ)) сделал вывод, что вы с НГУШЕЙ в одну школу ходили)) и в один класс))
    cevin cigan
    cevin cigan
       44 / 808
    вчера в 16:44
    Не,ну всё можно понять,мы хейтим гномяру,поливаем грязью(как говорят его обожатели),но как может,"КАПИТАН"команды,"ЛИДЕР","Пример молодому поколению",взять и положить на свою команду,на болельщиков,на зрителей собравшихся на стадионе,на организаторов турнира,на федерацию и проигнорировать церемонию награждения??? Это даже неуважение ко всем им,это элементарное свинство! Марадона после проигранного финала 90г,тоже был зол на всех и вся(за тот пенальти в конце матча),но был с командой,был со своими болельщиками,потому что он настоящий лидер,настоящий капитан! Единственное чем он выразил свой протест-это не подал руки Ж.Авеланжу президенту ФИФА и всё! Вот и сравнивайте этих двух капитанов!
    abrek123
    abrek123
       121 / 808
    вчера в 16:44
    Месси красава послал их и даже извинятся не стал...Этот конмебол без Месси и смотреть не будут ну нарисуют для статистики как обычно в 21 веке умееют рекорды ставим при пустых трибунах , а все равно во всем мире знать будут это просто иммитация и через пару лет никто не вспомнит о этом организации и турнирах..
    БарсV
    БарсV
       404 / 808
    вчера в 16:41
    NGYRZ
    Сегодня 11:28
    ответ пользователю Камелошка (раскрыть)
    Это мой личный хейтер, ни трогайте его!

    НГУША, меня никто нИ трогает))
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
       279 / 808
    вчера в 16:21
    Жестоко решение доя болельщиков
    Камелошка
    Камелошка ответил БарсV
       155 / 808
    вчера в 15:46
    Кто следующий NGYCR7 или Королевский Реал))
    Каралевским можит быть только Интер. Мы сделали требл, а что сделали Реал и Барселонаа? Тока судей пачками скупали и всё. Пазор.
    Камелошка
    Камелошка ответил БарсV
       155 / 808
    вчера в 15:45
    НГУША с NGYRZ ты меня в игнор)) но с League 1 общаешься)) в игнор так в игнор, со всех фейков игнор. Не я твой личный хейтер)) ты личный хейтер Месси)) не надоело ещё))
    А ты Месин адвакат?
    Тагда раскажи нам, пачему если он такой виликий, мой Интер втоптал его в газон на Меацца? Пачиму Барселонаа розыграла дог с Тутенхэмом и неспартивна аставила мой виликий клуб за бортом? Пачему гном лажает в сборной? Пачему он варует? Пачему всигда ноет? Пачему он жаден? За его грехи мои китайские важди давно бы его казнили.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       11 / 808
    вчера в 15:13
    Нормально!!! Отдохнет хоть поболе!
    БарсV
    БарсV ответил League1
       404 / 808
    вчера в 14:41
    Тогда зачем?
    Кто следующий NGYCR7 или Королевский Реал))
    БарсV
    БарсV ответил League1
       404 / 808
    вчера в 13:47
    Тогда зачем?
    НГУША с NGYRZ ты меня в игнор)) но с League 1 общаешься)) в игнор так в игнор, со всех фейков игнор.
    Не я твой личный хейтер)) ты личный хейтер Месси)) не надоело ещё))
    Caniggia
    Caniggia
       34 / 808
    вчера в 13:29
    Меська будет только несказанно рад такому решению, так как ему давно по барабану все эти товарняки.
    Камелошка
    Камелошка ответил NGYRZ
       155 / 808
    вчера в 13:23
    Это мой личный хейтер, ни трогайте его!
      League1
      League1 ответил Agamaga
         157 / 808
      вчера в 12:53
      От Месси плохо многим на соккере. Бедняги. Как же он вас замучил.
      Его многие не любят за то, что играет он плохо. А везде рассказывают, что он играет ого-го как! Пиарят его безмерно и беспардонно. Лично я его за это терпеть не могу.
      League1
      League1 ответил БарсV
         157 / 808
      вчера в 12:43
      од тибя ничиго ненадо
      Тогда зачем?
      League1
      League1
         157 / 808
      вчера в 12:42
      Понятно. Значит грозятся отстранить его от нескольких товарищеских игр.
      С одной стороны, товарищеские игры - это вообще чепуха. Но с другой, только в товарищеских играх с немотивированными командами гном умеет улучшать свою мусорную статистику. Так что может и заплакать.
      spartach091
      spartach091
         103 / 808
      вчера в 11:56
      Это усиление для аргов
      NGYRZ
      NGYRZ ответил Камелошка
         28 / 808
      вчера в 11:28
      шта тибе нада?
      Это мой личный хейтер, ни трогайте его!
      mihaluch
      mihaluch
         73 / 808
      вчера в 11:23
      Только могут,но не будут этого делать,если подсчитают финансовые потери.
      BenderBender
      BenderBender
         555 / 808
      вчера в 11:21
      Для сборной это плюс.
      Павел Амурский
      Павел Амурский
         50 / 808
      вчера в 10:54
      Месси пофиг.
      БарсV
      БарсV ответил Камелошка
         404 / 808
      вчера в 10:49
      шта тибе нада?
      од тибя ничиго ненадо
      VIPded
      VIPded
         41 / 808
      вчера в 10:46
      Даже не расстроится...)))
      БарсV
      БарсV ответил beefs
         404 / 808
      вчера в 10:42
      А ему хоть бы хны. он улыбается...
      )
      Ромка Пупкин
      Ромка Пупкин
         562 / 808
      вчера в 10:39
      Как только Месси не играл, и арги проигрывали так Месси специально слился дабы избежать позора. Я смотрю тут все успешные бизнесмены и миллионеры сидят? Или знатоки футбола может быть?
      Вы себя ругайте, за то, что вы добились в жизни. Сидите на диване целыми днями, жалуюсь на жизнь, и поливая грязью людей, кто честно заработал себе имя.
      beefs
      beefs
         74 / 808
      вчера в 10:38
      А ему хоть бы хны. он улыбается...
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