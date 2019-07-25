Месси могут отстранить от матчей за сборную Аргентины до конца года

КОНМЕБОЛ может дисквалифицировать форварда сборной Аргентины Лионеля Месси за публичную критику организации и обвинения в коррупции.
Сборная Аргентины завоевала бронзовые медали на недавнем Кубке Америки, но нападающий проигнорировал церемонию награждения, а также заявил, что коррупция и судьи не позволили его команде выйти в финал турнира. Сообщается, что 32-летнего футболиста могут отстранить от матчей за национальную команду на срок от двух до шести месяцев.
До конца 2019 года аргентинцам предстоит провести товарищеские игры с Мексикой, Чили, Германией, Басконией, Саудовской Аравией и Бразилией.
Сегодня 11:28
ответ пользователю Камелошка (раскрыть)
Это мой личный хейтер, ни трогайте его!
НГУША, меня никто нИ трогает))
Сегодня 11:28
ответ пользователю Камелошка (раскрыть)
Это мой личный хейтер, ни трогайте его!
НГУША, меня никто нИ трогает))
Тагда раскажи нам, пачему если он такой виликий, мой Интер втоптал его в газон на Меацца? Пачиму Барселонаа розыграла дог с Тутенхэмом и неспартивна аставила мой виликий клуб за бортом? Пачему гном лажает в сборной? Пачему он варует? Пачему всигда ноет? Пачему он жаден? За его грехи мои китайские важди давно бы его казнили.
Тагда раскажи нам, пачему если он такой виликий, мой Интер втоптал его в газон на Меацца? Пачиму Барселонаа розыграла дог с Тутенхэмом и неспартивна аставила мой виликий клуб за бортом? Пачему гном лажает в сборной? Пачему он варует? Пачему всигда ноет? Пачему он жаден? За его грехи мои китайские важди давно бы его казнили.
Не я твой личный хейтер)) ты личный хейтер Месси)) не надоело ещё))
Не я твой личный хейтер)) ты личный хейтер Месси)) не надоело ещё))
Из той, каторая скатала дагаварняк с тутенхамонами и выкинула ниспартивна мой Интер?
Из той, каторая скатала дагаварняк с тутенхамонами и выкинула ниспартивна мой Интер?
С одной стороны, товарищеские игры - это вообще чепуха. Но с другой, только в товарищеских играх с немотивированными командами гном умеет улучшать свою мусорную статистику. Так что может и заплакать.
С одной стороны, товарищеские игры - это вообще чепуха. Но с другой, только в товарищеских играх с немотивированными командами гном умеет улучшать свою мусорную статистику. Так что может и заплакать.
Вы себя ругайте, за то, что вы добились в жизни. Сидите на диване целыми днями, жалуюсь на жизнь, и поливая грязью людей, кто честно заработал себе имя.
Вы себя ругайте, за то, что вы добились в жизни. Сидите на диване целыми днями, жалуюсь на жизнь, и поливая грязью людей, кто честно заработал себе имя.