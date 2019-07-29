Топ-10 лишних иностранцев в РПЛ

вчера, 16:40

Учитывая, что через год в РПЛ будет лимит на число легионеров в заявке, прямо сейчас важно избавиться от лишних иностранцев. «Соккер.ру» называет тех, кто должен уйти.

Почему так важно уже сейчас привести составы в более или менее приемлемый вид? Да все очень просто: через год, когда начнет действовать новый лимит на легионеров, клубам РПЛ придется доплачивать, чтобы избавиться от ненужных иностранцев. Утрирую, конечно, но представьте, какой простор для выкручивания рук, если у кого-то останутся излишки легионеров да еще и с большой зарплатой.

10 место. Андрей Иван («Краснодар»; Румыния)

Румынский нападающий провел предыдущий сезон в венском «Рапиде» на правах аренды. Играл регулярно, но напалмом не жег, теперь вернулся в «Краснодар» и сидит на скамейке, смотрит красивый футбол. У Андрея контракт с «быками» до лета 2022 года, так что проблема сама собой не разрешится к моменту внедрения нового лимита в РПЛ . «Краснодару» нужно избавиться от футболиста, который заметно слабее своих конкурентов в линии атаки, а ведь это еще Классон на больничном.

9 место. Федор Черных («Динамо»; Литва)

Сомнения в классе Черных возникали и по ходу прошлого сезона, а теперь, когда конкуренция в «Динамо» возросла, Федор окопался на скамейке. Держать его в таком качестве нет никакого смысла, тем более литовцу уже 28 лет — далеко не мальчик, чтобы рассчитывать на прогресс в ближайшем будущем. Самое удивительное в этой истории, что у Черных десятый номер в «Динамо».

8 место. Лука Джорджевич («Зенит»; Черногория)

Джорджевич в Туле доказал, что является толковым нападающим, в «Зенит» из «Арсенала» черногорец приехал с голами и результативными передачами в прошлом сезоне. Семак пока оставил Луку в команде, но сложно назвать это шансом: в трех первых турах Джорджевич провел на поле ровно 0 минут. Даже когда Дзюба не мог играть с первых минут, ему не нашлось места на поле. «Зениту» не нужен такой легионер, а неплохому форварду нет смысла закапывать себя на скамейке «сине-бело-голубых».

7 место. Матиас Краневиттер («Зенит»; Аргентина)

Краневиттер собирается уйти из «Зенита», хочет играть, а на берегах Невы на этого аргентинца уже не рассчитывают, вот только высокая зарплата, которую платили Матиасу петербуржцы, теперь становится камнем преткновения. Футболист не попадает в заявку команды на матчи РПЛ , но его агент пока сохраняет покер-фейс: «Это ничего не значит, я не знаю, уйдет ли Краневиттер из „Зенита“. Лето еще не закончилось».

6 место. Самба Соу («Динамо»; Мали)

В этом случае вообще нельзя ждать, ведь у Соу открытый конфликт с Дмитрием Хохловым, именно поэтому он не играет. Поводом стало то, что одновременно является причиной не сожалеть из-за грядущего расставания с Самба: «Динамо» подписало Шарля Каборе, малийцу не понравилось увеличение конкуренции в его вотчине, вот он и вспылил. Только Каборе от этого никуда не денется — ни из команды, ни из стартового состава, так что уйти должен именно несдержанный Соу.

5 место. Лоренцо Мельгарехо («Спартак»; Парагвай)

Честно говоря, Мельгарехо еще мог бы пригодиться «Спартаку», но точно не при нынешнем тренерском штабе. У Кононова нет игрока на левый фланг атаки — там бесполезно играет номинальный центрфорвард Понсе, а вот Мельгарехо даже шанса не получил. Кононов вынуждает Лоренцо уйти из «Спартака», даже прямо говорит об этом, хотя агент парагвайца отрицает, что Мельгарехо получил уведомление о готовящемся прощании и попутно называет Олега Георгиевича «слишком плохим тренером для великого „Спартака“» . Наверное, всем стало бы лучше, если бы ушел Кононов, но раз у него такой кредит доверия, то должны бежать те, кто попал в опалу к Лютому Олегу.

4 место. Эмилиано Ригони («Зенит»; Аргентина)

В отличие от своего мямли-соотечественника Краневиттера (имеется в виду только футбольное амплуа), Ригони — парень дерзкий и резкий, но Сергей Семак не видит его в старте «Зенита», на меньшее Эмилиано не согласен. Уже несколько недель длится эпопея с отъездом аргентинца в Италию, но в последний момент все упирается в деньги: команды Серии А не готовы платить сколько, сколько требует «Зенит».

3 место. Кристиан Нобоа («Зенит»; Эквадор)

Нобоа уже 34 года, и он не станет проблемой «Зенита», когда введут новый лимит, ведь соглашение Кристиана рассчитано до следующего лета. С другой стороны, есть зарплата, на которую приходится тратиться клубу, хотя когда это смущало «Зенит»? Нужно понимать, что Нобоа уйдет только в том случае, если ему дадут, как минимум, столько же денег, сколько он получает в Санкт-Петербурге. Вот ФК «Сочи» не удалось завлечь Кристиана. Понять эквадорца можно, ведь он дорабатывает свой последний большой контракт в карьере.

2 место. Эдер («Локомотив»; Португалия)

Конечно, Эдер забил «Золотой мяч» в чемпионском сезоне, так что теперь всегда будет в почете в «Локомотиве», но форвард из него никудышный: гол в ворота «Тамбова» стал первым за 8 месяцев в РПЛ . И этому человеку клуб платит 1.5 миллиона евро в год. Определенно, «Локомотиву» нужно расстаться с Эдером.

1 место. Луис Адриано («Спартак»; Бразилия)