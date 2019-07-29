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Топ-10 лишних иностранцев в РПЛ

вчера, 16:40
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Адриано Луис
Адриано Луис
Нападающий
Нобоа Кристиан
Нобоа Кристиан
Полузащитник
Мельгарехо Лоренцо
Мельгарехо Лоренцо
Полузащитник

Учитывая, что через год в РПЛ будет лимит на число легионеров в заявке, прямо сейчас важно избавиться от лишних иностранцев. «Соккер.ру» называет тех, кто должен уйти.

Почему так важно уже сейчас привести составы в более или менее приемлемый вид? Да все очень просто: через год, когда начнет действовать новый лимит на легионеров, клубам РПЛ придется доплачивать, чтобы избавиться от ненужных иностранцев. Утрирую, конечно, но представьте, какой простор для выкручивания рук, если у кого-то останутся излишки легионеров да еще и с большой зарплатой.

10 место. Андрей Иван («Краснодар»; Румыния)

Румынский нападающий провел предыдущий сезон в венском «Рапиде» на правах аренды. Играл регулярно, но напалмом не жег, теперь вернулся в «Краснодар» и сидит на скамейке, смотрит красивый футбол. У Андрея контракт с «быками» до лета 2022 года, так что проблема сама собой не разрешится к моменту внедрения нового лимита в РПЛ. «Краснодару» нужно избавиться от футболиста, который заметно слабее своих конкурентов в линии атаки, а ведь это еще Классон на больничном.

9 место. Федор Черных («Динамо»; Литва)

Сомнения в классе Черных возникали и по ходу прошлого сезона, а теперь, когда конкуренция в «Динамо» возросла, Федор окопался на скамейке. Держать его в таком качестве нет никакого смысла, тем более литовцу уже 28 лет — далеко не мальчик, чтобы рассчитывать на прогресс в ближайшем будущем. Самое удивительное в этой истории, что у Черных десятый номер в «Динамо».

8 место. Лука Джорджевич («Зенит»; Черногория)

Джорджевич в Туле доказал, что является толковым нападающим, в «Зенит» из «Арсенала» черногорец приехал с голами и результативными передачами в прошлом сезоне. Семак пока оставил Луку в команде, но сложно назвать это шансом: в трех первых турах Джорджевич провел на поле ровно 0 минут. Даже когда Дзюба не мог играть с первых минут, ему не нашлось места на поле. «Зениту» не нужен такой легионер, а неплохому форварду нет смысла закапывать себя на скамейке «сине-бело-голубых».

7 место. Матиас Краневиттер («Зенит»; Аргентина)

Краневиттер собирается уйти из «Зенита», хочет играть, а на берегах Невы на этого аргентинца уже не рассчитывают, вот только высокая зарплата, которую платили Матиасу петербуржцы, теперь становится камнем преткновения. Футболист не попадает в заявку команды на матчи РПЛ, но его агент пока сохраняет покер-фейс: «Это ничего не значит, я не знаю, уйдет ли Краневиттер из „Зенита“. Лето еще не закончилось».

6 место. Самба Соу («Динамо»; Мали)

В этом случае вообще нельзя ждать, ведь у Соу открытый конфликт с Дмитрием Хохловым, именно поэтому он не играет. Поводом стало то, что одновременно является причиной не сожалеть из-за грядущего расставания с Самба: «Динамо» подписало Шарля Каборе, малийцу не понравилось увеличение конкуренции в его вотчине, вот он и вспылил. Только Каборе от этого никуда не денется — ни из команды, ни из стартового состава, так что уйти должен именно несдержанный Соу.

5 место. Лоренцо Мельгарехо («Спартак»; Парагвай)

Честно говоря, Мельгарехо еще мог бы пригодиться «Спартаку», но точно не при нынешнем тренерском штабе. У Кононова нет игрока на левый фланг атаки — там бесполезно играет номинальный центрфорвард Понсе, а вот Мельгарехо даже шанса не получил. Кононов вынуждает Лоренцо уйти из «Спартака», даже прямо говорит об этом, хотя агент парагвайца отрицает, что Мельгарехо получил уведомление о готовящемся прощании и попутно называет Олега Георгиевича «слишком плохим тренером для великого „Спартака“» . Наверное, всем стало бы лучше, если бы ушел Кононов, но раз у него такой кредит доверия, то должны бежать те, кто попал в опалу к Лютому Олегу.

4 место. Эмилиано Ригони («Зенит»; Аргентина)

В отличие от своего мямли-соотечественника Краневиттера (имеется в виду только футбольное амплуа), Ригони — парень дерзкий и резкий, но Сергей Семак не видит его в старте «Зенита», на меньшее Эмилиано не согласен. Уже несколько недель длится эпопея с отъездом аргентинца в Италию, но в последний момент все упирается в деньги: команды Серии А не готовы платить сколько, сколько требует «Зенит».

3 место. Кристиан Нобоа («Зенит»; Эквадор)

Нобоа уже 34 года, и он не станет проблемой «Зенита», когда введут новый лимит, ведь соглашение Кристиана рассчитано до следующего лета. С другой стороны, есть зарплата, на которую приходится тратиться клубу, хотя когда это смущало «Зенит»? Нужно понимать, что Нобоа уйдет только в том случае, если ему дадут, как минимум, столько же денег, сколько он получает в Санкт-Петербурге. Вот ФК «Сочи» не удалось завлечь Кристиана. Понять эквадорца можно, ведь он дорабатывает свой последний большой контракт в карьере.

2 место. Эдер («Локомотив»; Португалия)

Конечно, Эдер забил «Золотой мяч» в чемпионском сезоне, так что теперь всегда будет в почете в «Локомотиве», но форвард из него никудышный: гол в ворота «Тамбова» стал первым за 8 месяцев в РПЛ. И этому человеку клуб  платит 1.5 миллиона евро в год. Определенно, «Локомотиву» нужно расстаться с Эдером.

1 место. Луис Адриано («Спартак»; Бразилия)

Луис Адриано забивает чуть чаще Эдера, так и получает в три раза больше. У бразильца есть класс и высокий по меркам РПЛ уровень мастерства, но что толку, если некому заставить его играть «на все деньги». «Спартаку» нужен не только сильный, но и мотивированный форвард, а это невозможно, пока такой высокооплачиваемый нападающий уже есть в составе. Опять же, у другого тренера Луис, может быть, стал бы лучшим в лиге, но в нынешних условиях нет никакого смысла держать футболиста с такой зарплатой и таким уровнем вовлеченности.

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Дима Головашич
   386 / 800
сегодня в 15:18
Да притом, что вводить ограничение на кол-во покупок игроков полнейший бред
Дима Головашич
Дима Головашич ответил NoKerzhNoParty
   202 / 800
сегодня в 13:13
Введи себе лимит на количество походов в магазин Глупость же, правда?
Причём тут походы?
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Дима Головашич
   386 / 800
сегодня в 12:38
Введи себе лимит на количество походов в магазин
Глупость же, правда?
mugik1973
mugik1973 ответил Roger Young
   89 / 800
сегодня в 11:47
Я тебя понял. По твоим словам Федун не угодал, назначив тренером Спартака Кононова. Ему нужно было назначать тренером Бышевца, который по круче Кононова так как выиграл ОИ.
Roger Young
Roger Young ответил mugik1973
   185 / 800
сегодня в 09:56
Если Кононов нормальный тренер, тогда попросите Миллира пусть он назначит его главным тренером Зенита. Этот физрук был выгнан с Краснодара, ушел с Ахмата и сбежал из Арсенала
Ты вообще футбол когда смотреть начал, позавчера?
При Кононове Краснодар дошел до финала Кубка России и взял первые бронзовые медали.

Прежде, чем что-то писать, лучше проверить
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Дима Головашич
   122 / 800
сегодня в 07:53
Нужно вводить лимит на кол-во приобретений за сезон.
при чем только проекту - ты глянь сколько иждивенцев у них на зарплате сидит за наши деньги, ладно те кто в основе всегда тут понятно, но покупать игроков заключать с ними контракт на 4 года и садить плотно на банку а потом в аренду пожизненную отправлять платя при этом зарплату. Я бы посмотрел на миллера если бы не газпром, и чтоб он свои деньги выделял а не из кассы газовой. Где бы проект щас был?
papic337
papic337
   159 / 800
вчера в 23:13
Про спартаковских легионеров у меня сомнения. Если только в новый лимит не вписываются. А до остальных мне дела нет.
andrefino13
andrefino13
   237 / 800
вчера в 21:13
И ещё последнее. Давно сказал, и говорю сейчас,тренер - это в первую очередь психолог, и чем выше квалификация как психолога (знаю, что квалификация уровня психолого, дело абстрактное, диплом стоит копейки, как любая другая специалиность, а тактики и физруки у нас, да и думаю во всём мире, на каждом диване.
andrefino13
andrefino13
   237 / 800
вчера в 21:05
Дзюба послал Спартак... И теперь герой России.
andrefino13
andrefino13
   237 / 800
вчера в 21:03
Во всём согласен, кроме Мельгарехо, надо быть 56ами, чтобы не видеть, что парень хочет и может играть, такое же происходит с Ананидзе, ему бы, Ананидзе, послать Спартак, но он как мотылёк на огонь, обжигается, но тянется.
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Евгений Сибель
   202 / 800
вчера в 20:53
Нужно лимит зарплат вводить а не лимит легионеров.
Нужно вводить лимит на кол-во приобретений за сезон.
Дима Головашич
Дима Головашич
   202 / 800
вчера в 20:49
Не вижу проблем с Адриано. Достался в рассрочку, считай. Просто выплачивают сумму его трансфера именно ему и всё. За сам трансфер не платили. Итого 16 лямов за 4 года. Не так уж и много для рынка. Отрабатывает на каждом участке поля за себя и того парня в обороне. Не вижу смысла катить бочку.
Это не Ригони, не Дриусси и не какой-нибудь Эдер с Хёведесом, которые даже на пике формы так себе.
RamonCSKA
RamonCSKA
   36 / 800
вчера в 19:46
Джорджеевич добротный игрок, наши должны обратить внимание на соболева и джорддевича, ещё 1 нап очень нужен
Евгений Сибель
Евгений Сибель
   557 / 800
вчера в 19:12
Нужно лимит зарплат вводить а не лимит легионеров.
112910415
112910415
   66 / 800
вчера в 18:21
как всегда лидируют эти...ну, те самые
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   153 / 800
вчера в 18:16
Л. Адриано в этом списке лишний, мягко говоря
mugik1973
mugik1973 ответил Roger Young
   89 / 800
вчера в 17:53
Если Кононов нормальный тренер, тогда попросите Миллира пусть он назначит его главным тренером Зенита. Этот физрук был выгнан с Краснодара, ушел с Ахмата и сбежал из Арсенала
Бабка в кедах
Бабка в кедах ответил Мишаня Дмитриев
   33 / 800
вчера в 17:36
Очередное доказательство того как в проекте транжирят народные деньги - в топе 4-ре!!!! бомжа на зарплате и на скамейке. Девиз проекта - наберем +100500 составов пусть полируют скамью за ЗП и в аренду естессно тоже за деньги газпрома. Стыдно за проект, как вседа впрочем
Разве проект не в Тарасовке?
Roger Young
Roger Young ответил mugik1973
   185 / 800
вчера в 17:32
О том что Кононов плохой тренер автор попал в точку. У кононова даже Андреано пешком стал ходить
Кононов нормальный тренер, просто Спартак болото и смена тренера это не изменит.

Нужны нормальные деньги, нормальные трансферы, нормальная отдача в игре, а не хождение пешком по полю и получение очков на шару в договорняках.

Я думаю, что в сильном чемпионате с реальной конкуренцией, Кононов смог бы себя показать. В нашей продажной лиге - нет.
mugik1973
mugik1973
   89 / 800
вчера в 17:20
О том что Кононов плохой тренер автор попал в точку. У кононова даже Андреано пешком стал ходить
OLESOCC
OLESOCC
   176 / 800
вчера в 17:08
Деньги, деньги ... А футболом и не пахнет!.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   191 / 800
вчера в 17:03
Да не воротишь уже милионов за педру, а сколько потеряли просто расторгая контракты и выплачивая вперёд миллионы. А 800 лямов агентам? Цены на бензин растут, а руководство спартака разбрасывает деньги по всему миру Всплакнет тихо московская бабушка. Да сосед мишаня в похмельном сне вдруг зайдётся криком: Спартак чемпион
plusnindimon
plusnindimon
   462 / 800
вчера в 16:54
Уровень статьи никакущий,как обычно от этого автора...
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   122 / 800
вчера в 16:54
Очередное доказательство того как в проекте транжирят народные деньги - в топе 4-ре!!!! бомжа на зарплате и на скамейке. Девиз проекта - наберем +100500 составов пусть полируют скамью за ЗП и в аренду естессно тоже за деньги газпрома. Стыдно за проект, как вседа впрочем
Don trambon
Don trambon
   71 / 800
вчера в 16:48
Ну на счёт Эдера конечно фиг знает.

Как он картинно падает? А? Уровень! Прям как свин - адрианко.
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