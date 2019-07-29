ГлавнаяНовости

Рейнгольд: «„Спартак“ - это хороший бренд. Только клуб этим не пользуется»

вчера, 16:21

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал слухи о переходе полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле в ряды «красно-белых».

Я видел, как он играл, игрок хорошего уровня, чемпион мира, но он, наверное, сбавил обороты в мастерстве. Как это? Игрок такого уровня — и в «Спартак». Я считаю, что хорошие футболисты стоят от 50 до 60 миллионов евро, но посмотрим… Наверное, у него появилось желание поиграть в России, тем более это Москва, «Спартак». Может, он совершит новые подвиги в России в качестве футболиста.

Хватит ли ему мотивации? Мотивация — это то, как тебя приняли в клубе, какие у тебя бытовые условия, какое к тебе отношение. А мы что, считаем, что Москва у нас какой-то трухлявый город в Европе? Москва — самый красивый город в мире. Многие футболисты уезжали из «Спартака» и просились обратно, тот же Эменике, Промес хотел вернуться. Главное — люди посмотрели, как тут, и говорят другим, чтобы они сюда ехали. Вот сейчас к нам голландец хочет прийти, его кто-то посоветовал, а кто его может посоветовать? Тот же Промес, может быть, потому что он жалеет, что ушел из «Спартака». Если же игрок думает о «Барселоне», «Манчестер Юнайтед», то надо и играть на высоком уровне. Я считаю, «Спартак» — это хороший бренд. Другое дело, что этим клуб не пользуется, а хотелось бы, чтобы мы были на высоте, хотя бы в России сначала.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Топ-10 лишних иностранцев в РПЛ
Вчера, 16:40Александр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии19
Слухи«Зенит» заинтересован в услугах нападающего «Барселоны»
Вчера, 15:26 Комментарии178
Агент полузащитника «Боруссии»: «Про „Динамо“ я слышу впервые»
Вчера, 13:34 Комментарии12
Слухи«Спартак» заплатит за Тиля 10-15 млн евро
Вчера, 12:28 Комментарии77
СлухиЦСКА претендует на футболиста ПСВ
Вчера, 08:16 Комментарии57
Слухи«Зенит» договорился о трансфере Кругового
28 июля Комментарии59
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
andrefino13
andrefino13
   266 / 809
вчера в 20:51
Про бренд Спартака, и что им не пользуется Спартак, я писал давным давно, а до них только доходит.
RIR68
RIR68
   170 / 809
вчера в 19:05
Наверное, у него появилось желание поиграть в России, тем более это Москва, спартак
----------------------------------------------------------------------------------------
он наверное загуглил советское прошлое или бромантановые победы)))
какие нынешние достижения его могли вдохновить?
Ладожский
Ладожский
   23 / 809
вчера в 18:39
Типа духов Спартаковский дух.
Ладожский
Ладожский
   23 / 809
вчера в 17:38
Насмешил дед.
wingback
wingback
   139 / 809
вчера в 17:15
Можно освежители для писуаров выпускать. Я в каком-то пабе видел...
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   127 / 809
вчера в 17:04
В слове бренд, касательно Спартака, буква Н явно лишняя
удав
удав
   336 / 809
вчера в 17:02
Спартак это бренд=)федун продвигает его и в европе,например после 7-0 от Ливерпуля о Спартаке в европе узнали многие=) Впереди квалификация Лиги Европы постарой доброй традиции будет еще повод в европе поговорить о спартаке)
Aris
Aris
   588 / 809
вчера в 16:58
Нет такой команды, как когда-то при Старостиных!
Faustello
Faustello
   2 / 809
вчера в 16:58
А по игре с Тамбовом почему ничего не сказал???
Армейская душа
Армейская душа
   65 / 809
вчера в 16:53
Полностью согласен. Квалификация не за горами, а столько рекламной площади ниже спины пустует!
Ваня лучший
Ваня лучший
   91 / 809
вчера в 16:51
    Союзник противников
    Союзник противников
       81 / 809
    вчера в 16:46
    "Бренд "Спартак" - Федун= Посредственность,из года в год претендующая на титул и полная воспоминаний о прошлом величии.
    Уйдёт семейство Федунов и дела наладятся.
    pomor45
    pomor45 ответил drug01
       56 / 809
    вчера в 16:45
    Надо крутить этот бренд на футбольном поле
    Так его и крутят все кому не лень.
    pomor45
    pomor45
       56 / 809
    вчера в 16:44
    Я считаю, «Спартак» — это хороший бренд.
    ----------------------------------------------------------------------
    Старичок уже бред от бренда отличить не может.
    Footbolista
    Footbolista
       7 / 809
    вчера в 16:42
    Скоро Спартак отбрендит коней и бомжей...они уже в панике...
    drug01
    drug01
       100 / 809
    вчера в 16:41
    Надо крутить этот бренд на футбольном поле
    Don trambon
    Don trambon
       93 / 809
    вчера в 16:40
      Ладожский
      Ладожский
         23 / 809
      вчера в 16:37
      Этот бренд вызывает только смех.
      cska plus
      cska plus
         13 / 809
      вчера в 16:34
      Послушайте там рядом, перестаньте спаивать старого человека, совесть вещь хорошая.
      Gelious
      Gelious
         67 / 809
      вчера в 16:30
      Первый цирковой бренд. Круче братьев Запашных.
      С детства за Тун
      С детства за Тун
         6 / 809
      вчера в 16:24
      Знают в Европе этот бренд.
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
         70 / 809
      вчера в 16:23
      А зенит это проект
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100