Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал слухи о переходе полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле в ряды «красно-белых».

Я видел, как он играл, игрок хорошего уровня, чемпион мира, но он, наверное, сбавил обороты в мастерстве. Как это? Игрок такого уровня — и в «Спартак». Я считаю, что хорошие футболисты стоят от 50 до 60 миллионов евро, но посмотрим… Наверное, у него появилось желание поиграть в России, тем более это Москва, «Спартак». Может, он совершит новые подвиги в России в качестве футболиста.

Хватит ли ему мотивации? Мотивация — это то, как тебя приняли в клубе, какие у тебя бытовые условия, какое к тебе отношение. А мы что, считаем, что Москва у нас какой-то трухлявый город в Европе? Москва — самый красивый город в мире. Многие футболисты уезжали из «Спартака» и просились обратно, тот же Эменике, Промес хотел вернуться. Главное — люди посмотрели, как тут, и говорят другим, чтобы они сюда ехали. Вот сейчас к нам голландец хочет прийти, его кто-то посоветовал, а кто его может посоветовать? Тот же Промес, может быть, потому что он жалеет, что ушел из «Спартака». Если же игрок думает о «Барселоне», «Манчестер Юнайтед», то надо и играть на высоком уровне. Я считаю, «Спартак» — это хороший бренд. Другое дело, что этим клуб не пользуется, а хотелось бы, чтобы мы были на высоте, хотя бы в России сначала.