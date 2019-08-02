«Рома» - Малкому: «Покажи всё своё величие в РПЛ»

сегодня, 18:21

«Рома» ответила на ролик, опубликованный «Зенитом», в котором петербуржцы включили римлян в список клубов, за которые выступал Малком, который сегодня подписал контракт с «сине-бело-голубыми».

На самом деле Малком всего лишь был близок к переходу в «Рому» минувшим летом, однако в последний момент игрока перехватила «Барселона».