«Рома» - Малкому: «Покажи всё своё величие в РПЛ»

«Рома» ответила на ролик, опубликованный «Зенитом», в котором петербуржцы включили римлян в список клубов, за которые выступал Малком, который сегодня подписал контракт с «сине-бело-голубыми».
На самом деле Малком всего лишь был близок к переходу в «Рому» минувшим летом, однако в последний момент игрока перехватила «Барселона».
Чрезвычайно горды тем, что ты был с нами, Малком. Покажи всё своё величие в РПЛ. Удачи в «Зените».
Надеюсь, попадетесь в ЛЧ нам и Малком с товарищами выбьет всю дурь из вас, заодно отомстим за разгром наших друзей в Риме в прошлом году
Надеюсь, попадетесь в ЛЧ нам и Малком с товарищами выбьет всю дурь из вас, заодно отомстим за разгром наших друзей в Риме в прошлом году
Зависть ,большой грех.
Зависть ,большой грех.
https://www.youtube.com/watch?v=w00THZ6T274
Теперь я фан Ромы.
Опустил так опустил 😂😂😂😂🤣🤣🤣
Теперь я фан Ромы.
Опустил так опустил 😂😂😂😂🤣🤣🤣