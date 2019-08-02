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«Рома» - Малкому: «Покажи всё своё величие в РПЛ»

сегодня, 18:21

«Рома» ответила на ролик, опубликованный «Зенитом», в котором петербуржцы включили римлян в список клубов, за которые выступал Малком, который сегодня подписал контракт с «сине-бело-голубыми».

На самом деле Малком всего лишь был близок к переходу в «Рому» минувшим летом, однако в последний момент игрока перехватила «Барселона».

Чрезвычайно горды тем, что ты был с нами, Малком. Покажи всё своё величие в РПЛ. Удачи в «Зените».

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Все комментарии
Питер Ман
Питер Ман
   23 / 845
сегодня в 19:32
Решили Зенит протроллить? А я теперь решил перевести рому в ранг пупсиков, к ростову краснодару и т.д.
Надеюсь, попадетесь в ЛЧ нам и Малком с товарищами выбьет всю дурь из вас, заодно отомстим за разгром наших друзей в Риме в прошлом году
NbKA555
NbKA555
   190 / 845
сегодня в 19:20
Тонко и смешно）
kastites
kastites ответил Конунг Рагнар
   85 / 845
сегодня в 19:17
За какими успехами? Ты имел в виду, что они следят за позорами проекта в ЛЕ?
Не завидуй самой прекрасной в России команде ЗЕНИТ и этому новому футболисту ЗЕНИТА.
Зависть ,большой грех.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил kastites
   71 / 845
сегодня в 19:13
Он скоро станет неоднократным чемпионом России
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил Литейный 4
       71 / 845
    сегодня в 19:12
    Следят в Роме за успехами Зенита. Гыгыгы
    За какими успехами? Ты имел в виду, что они следят за позорами проекта в ЛЕ?
    kastites
    kastites
       85 / 845
    сегодня в 19:10
    Он скоро станет неоднократным чемпионом России
    spartach091
    spartach091 ответил Литейный 4
       99 / 845
    сегодня в 19:05
    Ну шо по чёрным
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 845
    сегодня в 19:04
    Следят в Роме за успехами Зенита. Гыгыгы
    Джохар Нохчо
    Джохар Нохчо
       697 / 845
    сегодня в 18:59
      поглотитель недоразумений
      поглотитель недоразумений
         177 / 845
      сегодня в 18:50
      все такие тролли стали что скоро палец в рот не положишь никому тролль на тролле кругом в общем уже людей нету какой то умник выдумал слово потроллить и все как обычно малолетки троллинг троллинг и прижилось куда делось старое русское подъ........ть
      dimagas1
      dimagas1
         182 / 845
      сегодня в 18:46
      Звучит как прикол)))
      Заратустра
      Заратустра
         80 / 845
      сегодня в 18:43
      Хах, звучит как троллинг))
      Happyboy Barca
      Happyboy Barca
         282 / 845
      сегодня в 18:40
      тролль в сторону духовно богатого рфпл? ну ниче , сейчас владелец табачного бизнеса и патриарх богу письмо напишет
      SonicStar
      SonicStar
         626 / 845
      сегодня в 18:38
      бразильский углепластик на денежку повёлся ) жду от него признания, что играть в Зените - его давняя мечта, как он говорил про Барсу в прошлом году ) дальше только в Китай через 1-2 года )
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         10 / 845
      сегодня в 18:36
      Не все дороги ведут в Рим.
      dino-hsv
      dino-hsv
         148 / 845
      сегодня в 18:27
      полистал я твиттер.... в общем, липовый полуфиналист лиги чемпионов решил по92аться на реального полуфиналиста лиги чемпионов. обычное хамство от зенитовских твиттерастов. зачем?
      Faustello
      Faustello
         1 / 845
      сегодня в 18:27
      ахахахаха
      Footbolista
      Footbolista
         2 / 845
      сегодня в 18:27
      Зачетный троллинг от волков)...
      дурман
      дурман
         424 / 845
      сегодня в 18:25
      Ахахахаха
      Теперь я фан Ромы.
      Опустил так опустил 😂😂😂😂🤣🤣🤣
      AmIIIeR89
      AmIIIeR89
         178 / 845
      сегодня в 18:24
      По моему троллят, не? И мне почему-то кажется, что величие подразумевалось в кавычках римлянами
      dino-hsv
      dino-hsv
         148 / 845
      сегодня в 18:23
      опять зенит обделался?
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