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Ракицкий: «Мы, считаю, к Лиге чемпионов подойдём в хорошем состоянии»

сегодня, 12:57
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар21:30 Не начался

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал предстоящий матч 4-го тура РПЛ с «Краснодаром»

Нет такой команды, которая с первого тура начинает с места в карьер, а потом держится на пике формы до декабря. С каждой игрой мы прибавляем, постепенно набираем. Тренеры за нами в этом смысле очень внимательно наблюдают. Что касается «Краснодара», у них сейчас очень важный отрезок — скоро отборочный раунд в Лиге чемпионов. Посмотрим, как всё сложится. Но мы, считаю, к Лиге чемпионов подойдём в хорошем состоянии.

«Краснодар» приезжает к нам, на наш прекрасный стадион. Он будет почти полным. Мы должны порадовать болельщиков, заработать три очка. Если так и произойдёт, значит, наша игра будет хорошей.

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Багров-брат
Багров-брат
   133 / 844
сегодня в 13:22
    LOpp
    LOpp
       24 / 844
    сегодня в 13:16
    Полуфинал ждёт.
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
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