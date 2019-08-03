Ракицкий: «Мы, считаю, к Лиге чемпионов подойдём в хорошем состоянии»

Защитник «Зенита» прокомментировал предстоящий матч 4-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Нет такой команды, которая с первого тура начинает с места в карьер, а потом держится на пике формы до декабря. С каждой игрой мы прибавляем, постепенно набираем. Тренеры за нами в этом смысле очень внимательно наблюдают. Что касается «Краснодара», у них сейчас очень важный отрезок — скоро отборочный раунд в Лиге чемпионов. Посмотрим, как всё сложится. Но мы, считаю, к Лиге чемпионов подойдём в хорошем состоянии.

«Краснодар» приезжает к нам, на наш прекрасный стадион. Он будет почти полным. Мы должны порадовать болельщиков, заработать три очка. Если так и произойдёт, значит, наша игра будет хорошей.