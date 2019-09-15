Матч КАМАЗ - «Спартак» пройдет в Набережных Челнах

сегодня, 17:42

Матч 1/16 финала Кубка России между КАМАЗом и «Спартаком» пройдет в Набережных Челнах.

Ранее появлялась информация о том, что встреча может состояться в Казани или Москве.

Полиция якобы недовольна состоянием безопасности самого стадиона. В первую очередь вопросы к организации посадки: домашняя арена КАМАЗа в парке «Гренада» вмещает 6 400 человек, но зонирование мест далеко от идеала. Отсюда вторая проблема – организация выхода зрителей с трибун. Покинуть стадион в случае ЧП весьма затруднительно и долго. На выходе возможны давки.

Однако сейчас муниципальные власти и полиция вроде как договорились.