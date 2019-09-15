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Матч КАМАЗ - «Спартак» пройдет в Набережных Челнах

сегодня, 17:42
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак25.09.2019 в 01:00 Не начался

Матч 1/16 финала Кубка России между КАМАЗом и «Спартаком» пройдет в Набережных Челнах.

Ранее появлялась информация о том, что встреча может состояться в Казани или Москве.

Полиция якобы недовольна состоянием безопасности самого стадиона. В первую очередь вопросы к организации посадки: домашняя арена КАМАЗа в парке «Гренада» вмещает 6 400 человек, но зонирование мест далеко от идеала. Отсюда вторая проблема – организация выхода зрителей с трибун. Покинуть стадион в случае ЧП весьма затруднительно и долго. На выходе возможны давки.

Однако сейчас муниципальные власти и полиция вроде как договорились.

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Все комментарии
mortid
mortid
   376 / 798
сегодня в 22:26
Камаз раздавит свинок, а "пиджачок" и дальше будет стоять у бровки, со взглядом непонимающего что он тут делает.
cska plus
cska plus
   2 / 798
сегодня в 18:51
    Леон Бугаев
    Леон Бугаев
       41 / 798
    сегодня в 18:35
    Это правильное решение.
    EAGinLE
    EAGinLE
       26 / 798
    сегодня в 18:33
    Удачи Спартак .
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       35 / 798
    сегодня в 17:52
    Эт хорошо, жители смогут увидеть тарасовский цирк воочию
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       15 / 798
    сегодня в 17:52
    Там местных больше должно быть. Откуда ЧП? На такую вместимость 600 спартачей только и пустят. Да и столько не приедет, с такой то игрой...
    sihafazatron
    sihafazatron
       20 / 798
    сегодня в 17:50
    камаз явный фаворит
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