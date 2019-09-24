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ЦСКА встретили во Владикавказе осетинскими пирогами

вчера, 20:37

ЦСКА прибыл во Владикавказ на матч 1/16 финала Кубка России с «Аланией». Футболистов и тренеров армейского клуба встретили осетинскими пирогами.



 

Также сегодня «Алания» представила видеоролик с диким конем к игре с ЦСКА.

 

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Все комментарии
Альфи
Альфи
   493 / 973
вчера в 22:57
.... Бойтесь данайцев дары приносящих...
Армейская душа
Армейская душа ответил Т34
   37 / 973
вчера в 22:50
Опечатка. Не пирогами, а лепешками. Коровьими.
    Великолепный
    Великолепный
       82 / 973
    вчера в 22:07
    Тепло встретили ЦСКА во Владикавказе 👍👍👍🤗
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       50 / 973
    вчера в 21:53
    Очень приятно читать о такой встрече.
    А как встретили СпаМ в Набережной Челны? Никак с ОМОНОМ?)))
    mangoх12
    mangoх12 ответил EAGinLE
       17 / 973
    вчера в 21:50
    Надеюсь как в Туле армейцы не "гадили". Удачи Алании ! Вперёд Красно-желтые !!!!!
    Они же не свиньи
    Т34
    Т34 ответил Rheinfall
       46 / 973
    вчера в 21:30
    хрень полнейшая эти осетинские пироги , имхо, впрочем как и цска )))
    Опечатка. Не пирогами, а лепешками. Коровьими.
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman ответил Jake Sully
       415 / 973
    вчера в 21:17
    спаратчей с желудями встречают...
    Зенит в противогазах
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
       2 / 973
    вчера в 21:02
    На матче встретят тумаками)
    Aniva
    Aniva ответил cska plus
       87 / 973
    вчера в 20:51
    Великий осетинский народ встречает великий ЦСКА!
    Примерно как и болгарский.
    Rheinfall
    Rheinfall
       501 / 973
    вчера в 20:47
    хрень полнейшая эти осетинские пироги , имхо, впрочем как и цска )))
    cska plus
    cska plus
       13 / 973
    вчера в 20:44
    Великий осетинский народ встречает великий ЦСКА!
    beefs
    beefs
       189 / 973
    вчера в 20:44
    А араку наливали???
    EAGinLE
    EAGinLE ответил Jake Sully
       29 / 973
    вчера в 20:42
    Бомжей объедками .
    Т34
    Т34 ответил Jake Sully
       46 / 973
    вчера в 20:41
    спаратчей с желудями встречают...
    А бомжей в помойку отводят, им это в кайф.
    EAGinLE
    EAGinLE
       29 / 973
    вчера в 20:41
    Надеюсь как в Туле армейцы не "гадили".
    Удачи Алании !
    Вперёд Красно-желтые !!!!!
    Jake Sully
    Jake Sully
       42 / 973
    вчера в 20:39
    спаратчей с желудями встречают...
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