ЦСКА встретили во Владикавказе осетинскими пирогами

ЦСКА прибыл во Владикавказ на матч 1/16 финала Кубка России с «Аланией». Футболистов и тренеров армейского клуба встретили осетинскими пирогами.
Прибыли в Осетию! И попали на тёплый приём с пирогами 😋 #АланияЦСКА pic.twitter.com/NSRpvMsj4m— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 24 сентября 2019 г.
Также сегодня «Алания» представила видеоролик с диким конем к игре с ЦСКА.
А как встретили СпаМ в Набережной Челны? Никак с ОМОНОМ?)))
А как встретили СпаМ в Набережной Челны? Никак с ОМОНОМ?)))
Удачи Алании !
Вперёд Красно-желтые !!!!!
Удачи Алании !
Вперёд Красно-желтые !!!!!