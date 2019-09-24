ЦСКА встретили во Владикавказе осетинскими пирогами

вчера, 20:37

ЦСКА прибыл во Владикавказ на матч 1/16 финала Кубка России с «Аланией». Футболистов и тренеров армейского клуба встретили осетинскими пирогами.





Прибыли в Осетию! И попали на тёплый приём с пирогами 😋 #АланияЦСКА pic.twitter.com/NSRpvMsj4m — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 24 сентября 2019 г.