Фелиш и Санчо - в списке претендентов на лучшего молодого игрока года

вчера, 21:57

Издание Tuttosport объявило список из 40 претендентов на награду Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту в Европе по итогам 2019 года.

Список номинантов:

Бенуа Бадьашиль («Монако»), Самуэль Чуквезе («Вильярреал»), Микаэль Кюизанс, Альфонсо Дэвис (оба — «Бавария»), Айотомива Шериф Деле-Баширу («Уотфорд»), Матейс де Лигт («Ювентус»), Крепин Диатта («Брюгге»), Джанлуиджи Доннарумма, Рафаэль Леао (оба — «Милан»), Денис Дрэгуш («Стандард»), Элиф Элмас («Наполи»), Флорентину Луиш («Бенфика»), Маттео Гюэдузи, Рейсс Нельсон (оба — «Арсенал»), Эрлинг Холанн («Ред Булл Зальцбург»), Кай Хаверц («Байер»), Александр Исак («Реал Сосьедад»), («Атлетико»), Деян Йовелич («Айнтрахт»), Бубакар Камара («Марсель»), Мойсе Кин («Эвертон»), Джастин Клюйверт, Николо Дзаньоло (оба — «Рома»), Ибраима Конате («РБ Лейпциг»), Альбан Лафон («Нант»), Диего Лаинес Лейва («Бетис»), Ли Кан Ин («Валенсия»), Андрей Лунин («Реал»), Дониелл Мален ( ПСВ ), Неуэн Перес («Атлетико»), Мэйсон Маунт («Челси»), Абдюлкадир Омюр («Трабзонспор»), Страхинья Павлович («Партизан»), Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор (оба — «Реал»), («Боруссия»), Луис Синистерра («Фейеноорд»), Жан-Клер Тодибо («Барселона»), Ферран Торрес («Валенсия»), Фил Фоден («Манчестер Сити»).