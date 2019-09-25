Ганчаренко: «Понимали, что для „Алании“ это матч года»

Главный тренер ЦСКА подвел итог победного матча 1/16 финала Кубка России с «Аланией» (3:1).

Понравилась атмосфера, этого и ожидали, очень эмоциональная игра. Понимали, что для „Алании“ это матч года. Нужно было дать игровую практику. До счёта 2:1 было напряжение. „Алания“ использовала очень много дальних передач. Любое падение, свист трибун и давление на судью.

Елеев сыграл хорошо, поддерживал атаки. Сказывается отсутствие игровой практики. Чего не хватало «Алании»? Наверное, не хватило удачи. Эпизод с пенальти? Проиграл позицию, нехватка опыта и практики, отсюда и фол в такой ситуации.