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Ганчаренко: «Понимали, что для „Алании“ это матч года»

сегодня, 20:33
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)1 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвел итог победного матча 1/16 финала Кубка России с «Аланией» (3:1).

Понравилась атмосфера, этого и ожидали, очень эмоциональная игра. Понимали, что для „Алании“ это матч года. Нужно было дать игровую практику. До счёта 2:1 было напряжение. „Алания“ использовала очень много дальних передач. Любое падение, свист трибун и давление на судью.

Елеев сыграл хорошо, поддерживал атаки. Сказывается отсутствие игровой практики. Чего не хватало «Алании»? Наверное, не хватило удачи. Эпизод с пенальти? Проиграл позицию, нехватка опыта и практики, отсюда и фол в такой ситуации.

 В параллельном матче Кубка России «Спартак» обыграл «КАМАЗ».

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   41 / 978
сегодня в 21:43
Класс есть у ЦСКА, у Алании его пока нет. На классе и выиграли. Такумыч отметился дублем, Фёдор бездарным пасом на Лукаса, Помазун не подкачал, результат нормальный.
oFANATo
oFANATo
   67 / 978
сегодня в 20:41
С победой, хорошо сыграли.
Absinthe2
Absinthe2
   180 / 978
сегодня в 20:40
Для коней, похоже, тоже))) Такие восторженные комменты))
cska plus
cska plus
   14 / 978
сегодня в 20:37
Молодцы! Поздравляю!
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