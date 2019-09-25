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Кононов высказался о генеральном директоре «Спартака»

сегодня, 21:23
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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопрос о том, что он думает о «лайке» генерального директора «красно-белых» Томаса Цорна под записью, высмеивающей белорусского наставника.

Не комментирую ситуацию с лайком Томаса Цорна под комментарием. Безусловно, чувствую поддержку руководства клуба.

Томас Цорн «оценил» запись в Instagram, на которой Кононова сравнили с мэром Киева Виталием Кличко в ораторском искусстве. 

Ранее генеральный директор «Спартака» высказался об увольнении Кононова.

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Заратустра
Заратустра
   113 / 978
сегодня в 21:39
Бесконечные дрязги, склоки, интриги..
В этом весь спартак. Мерзопакостная командочка.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 978
сегодня в 21:36
Когда нибудь Федун их познакомит....
Кононова и Цорна.....

Тролле-лайковая система общения пока даёт слабый результат....))
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   130 / 978
сегодня в 21:30
Пиджаку лучше сейчас вообще помолчать а то уже одного лайкнули уже)))
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