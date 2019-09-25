Кононов высказался о генеральном директоре «Спартака»

сегодня, 21:23

Главный тренер «Спартака» ответил на вопрос о том, что он думает о «лайке» генерального директора «красно-белых» Томаса Цорна под записью, высмеивающей белорусского наставника.

Не комментирую ситуацию с лайком Томаса Цорна под комментарием. Безусловно, чувствую поддержку руководства клуба.

Томас Цорн «оценил» запись в Instagram, на которой Кононова сравнили с мэром Киева Виталием Кличко в ораторском искусстве.

Ранее генеральный директор «Спартака» высказался об увольнении Кононова.