Кононов высказался о генеральном директоре «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопрос о том, что он думает о «лайке» генерального директора «красно-белых» Томаса Цорна под записью, высмеивающей белорусского наставника.
Не комментирую ситуацию с лайком Томаса Цорна под комментарием. Безусловно, чувствую поддержку руководства клуба.
Томас Цорн «оценил» запись в Instagram, на которой Кононова сравнили с мэром Киева Виталием Кличко в ораторском искусстве.
Ранее генеральный директор «Спартака» высказался об увольнении Кононова.
В этом весь спартак. Мерзопакостная командочка.
В этом весь спартак. Мерзопакостная командочка.
Кононова и Цорна.....
Тролле-лайковая система общения пока даёт слабый результат....))
Кононова и Цорна.....
Тролле-лайковая система общения пока даёт слабый результат....))