Сёмин: «Семак - один из ведущих тренеров России»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин похвалил наставника «Зенита» Сергея Семака накануне матча между этими командами в рамках 11-го тура РПЛ.
Он, бесспорно, уже один из ведущих тренеров России. Специалист, за работой которого интересно наблюдать. И уже достиг большого успеха.
В субботу нас ждет тренерское противостояние? Не надо так говорить! В субботу это будет игроцкое противостояние. Ребятам на поле выходить, они все и решат.
Исполнители всех замыслов тренера – игроки. Вот исполнение всё и решит.