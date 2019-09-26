Сёмин: «Семак - один из ведущих тренеров России»

Главный тренер «Локомотива» похвалил наставника «Зенита» накануне матча между этими командами в рамках 11-го тура РПЛ .

Он, бесспорно, уже один из ведущих тренеров России. Специалист, за работой которого интересно наблюдать. И уже достиг большого успеха.

В субботу нас ждет тренерское противостояние? Не надо так говорить! В субботу это будет игроцкое противостояние. Ребятам на поле выходить, они все и решат.

Исполнители всех замыслов тренера – игроки. Вот исполнение всё и решит.