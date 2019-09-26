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Сёмин: «Семак - один из ведущих тренеров России»

сегодня, 21:41
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит28.09.2019 в 19:00 Не начался

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин похвалил наставника «Зенита» Сергея Семака накануне матча между этими командами в рамках 11-го тура РПЛ.

Он, бесспорно, уже один из ведущих тренеров России. Специалист, за работой которого интересно наблюдать. И уже достиг большого успеха.

В субботу нас ждет тренерское противостояние? Не надо так говорить! В субботу это будет игроцкое противостояние. Ребятам на поле выходить, они все и решат.

Исполнители всех замыслов тренера – игроки. Вот исполнение всё и решит. 

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   104 / 938
сегодня в 22:21
Проще надо: Семак -чемпион.
armeec_♞
armeec_♞ ответил Leha-ha50
   98 / 938
сегодня в 21:51
Сергей Семак - уважаемый всеми человек, независимо от клубной принадлежности. Но на счет ведущий Палыч явно погорячился!!!
Вот Вот.Согласен) ему до ведущего, как ........
armeec_♞
armeec_♞
   98 / 938
сегодня в 21:50
Походу Палыч бахнул перед интервью))) такой прям "петушок" добрый ко всем и вся)))
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 938
сегодня в 21:49
Сергей Семак - уважаемый всеми человек, независимо от клубной принадлежности. Но на счет ведущий Палыч явно погорячился!!!
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