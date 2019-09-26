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Сёмин: «Игры с „Зенитом“ всегда протекают очень интересно»

сегодня, 21:29
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит28.09.2019 в 19:00 Не начался

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рассуждает о предстоящем матче против «Зенита» в рамках 11-го тура РПЛ.

Матчи с «Зенитом» рядовыми уже много лет не бывают. Эта команда всегда в лидирующей группе, всегда борется за самые высокие места. И у нас серьезные задачи, так что, конечно же, этот матч является особенным. Игры с «Зенитом» всегда протекают очень интересно. Полный стадион, как правило. Так будет и в субботу. Безусловно, матч с особой подоплекой.

Футболисты все достаточно опытные, больше трех очков никто не даст, никто не потеряет. Дистанция турнирная длинная, тут ко всему нужно быть готовым. Но сам матч потребует полной самоотдачи от игроков, и с учетом его значимости, и с учетом заполненности трибун.

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