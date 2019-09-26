Сёмин: «„Спартак“ будет бороться за чемпионство»

Наставник «Локомотива» назвал конкурентов команды в борьбе за чемпионский титул.

У нас очень и очень интересный чемпионат. Борьбу за победу в нем поведут и «Зенит», и ЦСКА , и «Краснодар», и мы, и «Спартак»…

Не собираюсь сбрасывать со счетов «Спартак»! И «Ростов» тоже. Эта команда вполне способна побороться за победу. Так что у нас интрига держаться будет до последних туров. Тем наш чемпионат и интересен.