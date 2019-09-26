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Сёмин: «„Спартак“ будет бороться за чемпионство»

сегодня, 21:38
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит28.09.2019 в 19:00 Не начался

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин назвал конкурентов команды в борьбе за чемпионский титул.

У нас очень и очень интересный чемпионат. Борьбу за победу в нем поведут и «Зенит», и ЦСКА, и «Краснодар», и мы, и «Спартак»…

Не собираюсь сбрасывать со счетов «Спартак»! И «Ростов» тоже. Эта команда вполне способна побороться за победу. Так что у нас интрига держаться будет до последних туров. Тем наш чемпионат и интересен.

 

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Все комментарии
Palex
Palex ответил морозз
   270 / 938
сегодня в 22:46
Что ты право, как жлоб и гопник. " нагнул" " нагнуть".
Footbolista
Footbolista ответил serh62
   3 / 938
сегодня в 22:26
Болгары до сих пор над конями смеются...
FROLL 001
FROLL 001
   4 / 938
сегодня в 22:21
Палыч потроллил свиней. Им до лиги европы как до Сингапура вприсядку, не говоря уже о чемпионстве. Гыгыгы
ziborock
ziborock ответил морозз
   14 / 938
сегодня в 22:17
Спартак уже нагнул коней в этом чемпионате, на очереди все кто будет бороться за чемпионство! Тем Спартак и привлекателен для миллионов болельщиков России и не только! Может проиграть какому нибудь Мухосрансу а затем нагнуть типа коней в лёгкую!
Каждый год бомжи пророчат Зениту чемпионство а по факту Зенит становился Чемпионом России лишь 5 раз!)
морозз
морозз ответил ziborock
   49 / 938
сегодня в 22:11
Что то подобное мы пару лет назад уже слышали!))) Впрочем у Зенита больше шансов, так как только скамеечников 2 лавки!
Ты не прав, у бомжей лавка уходит в бесконечность...
морозз
морозз
   49 / 938
сегодня в 22:11
Спартак уже нагнул коней в этом чемпионате, на очереди все кто будет бороться за чемпионство! Тем Спартак и привлекателен для миллионов болельщиков России и не только! Может проиграть какому нибудь Мухосрансу а затем нагнуть типа коней в лёгкую!
ziborock
ziborock ответил ВАЙПЕР
   14 / 938
сегодня в 22:09
какой спартак) давайте еще динамо с рубином в фавориты добавим)) единственные конкуренты Зениту - Локо и Краснодар, на этом все. Борьба за 4-5 место - цска и ростов
Что то подобное мы пару лет назад уже слышали!)))
Впрочем у Зенита больше шансов, так как только скамеечников 2 лавки!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
   186 / 938
сегодня в 22:02
какой спартак) давайте еще динамо с рубином в фавориты добавим)) единственные конкуренты Зениту - Локо и Краснодар, на этом все. Борьба за 4-5 место - цска и ростов
Заратустра
Заратустра
   65 / 938
сегодня в 21:57
Палыч очень тонко троллит спартачат)
SHMEL
SHMEL
   112 / 938
сегодня в 21:57
Спартак я бы выкинул из этого списка,а вот Ростов попортит кровь записным фаворитам.
КАМЮ
КАМЮ
   159 / 938
сегодня в 21:55
и «Спартак»…

Тогда уж и Урал, и Уфа, и Сочи, и Крылья, и Тамбов, и...даже Динамо
serh62
serh62
   312 / 938
сегодня в 21:53
семин наверное с горя перепил, и несет полную чушь. спартак и чемпионство-понятия не совместимые. впрочем вполне вероятно юрий палыч так посмеялся над спартаком. )))
Юрниекс
Юрниекс
   69 / 938
сегодня в 21:52
Ну и что...даже такой уважаемый и толковый тренер может позволить себе постебаться над хрюшками..
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