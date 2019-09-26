Сёмин: «„Спартак“ будет бороться за чемпионство»

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин назвал конкурентов команды в борьбе за чемпионский титул.
У нас очень и очень интересный чемпионат. Борьбу за победу в нем поведут и «Зенит», и ЦСКА, и «Краснодар», и мы, и «Спартак»…
Не собираюсь сбрасывать со счетов «Спартак»! И «Ростов» тоже. Эта команда вполне способна побороться за победу. Так что у нас интрига держаться будет до последних туров. Тем наш чемпионат и интересен.
Впрочем у Зенита больше шансов, так как только скамеечников 2 лавки!
Впрочем у Зенита больше шансов, так как только скамеечников 2 лавки!
Тогда уж и Урал, и Уфа, и Сочи, и Крылья, и Тамбов, и...даже Динамо
Тогда уж и Урал, и Уфа, и Сочи, и Крылья, и Тамбов, и...даже Динамо