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Месси: «„Барселоне“ стоит постепенно подводить Фати к составу»

сегодня, 13:42

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оценил игру своего одноклубника Ансу Фати, который уже в 16 лет дебютировал за основную команду. В нынешнем сезоне Фати уже забил два мяча, а также дебютировал в Лиге чемпионов в матче с «Боруссией».

Мне нравится этот парень, я пытаюсь помочь ему и поддержать. Он - великолепный игрок, у которого есть всё, чтобы добиться успеха. Но все-таки стоит постепенно подводить его к составу, как это было со мной, когда я начинал выступать за «Барселону». Нужно медленно продвигать его, не оказывать на него слишком большого давления.

Ему всего 16 лет. Надеюсь, он будет и дальше получать удовольствие, а вся шумиха вокруг Ансу не будет иметь негативных последствий. Он обладает талантом, чтобы стать одним из лучших в мире.

Ранее появилась новость о том, что «каталонцы» не хотят отпускать Фати на юношеский чемпионат мира. 

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cska plus
cska plus
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сегодня в 13:44
Что за клуб где гном определяет когда и что делать.
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