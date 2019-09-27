Если физрук, то везучий. Они могут спасти «Реал»!

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«Сливочные» на первом место в Ла Лиге, но завтра – дерби. «Соккер.ру» напоминает, кто может выручить Зидана в сезоне.

Есть только один правильный ответ на вопрос, является ли Зидан великим тренером, или он просто удачливый физрук? И этот ответ – не знаю. За Зинедина работает его репутация игрока, коей порой хватает в больших клубах. Вспомните Ди Маттео в «Челси» или Райкаарда в «Барселоне» - выигрывали Лигу чемпионов, но тренеры-то нулевые.

Зидан превзошел всех, взял три Лиги чемпионов подряд, опережал «Барселону» в Ла Лиге. Вовремя ушел и неожиданно вернулся. Сейчас мечтает перестроить «Реал», который лишился Роналду. Вопрос замены Криштиану по-прежнему важен. Португалец фанатично верил в то, что «сливочные» круче всех. Эта вера вместе с классом тащила «Мадрид» к кубкам.

Португальца нет, вакансия идолопоклонника открыта. Состояние «Барселоны» и новая травма Месси, а также масштабным перестановки в «Атлетико», позволяют Зидану, хотя к «Реалу» полно вопросов, оказаться на первом месте. Они не такие, как могут быть, однако взгляните на поле – кандидатов в спасители хватает.

Большой форвард, результативный. Но не великий, ведь у великих или талант ярче, или концентрация на футболе выше, чем у француза. Хулиган ради брата Зидана собрался, но всегда любил отвлекаться от игры, что сказывалось на реализации. Бензема привык уступать Роналду, но у той золотой медали была другая сторона – одержимый голами Криштиану позволял Кариму филонить. Не забивал француз – тащил португалец. Теперь должен спасать именно Бензема, и после 5 голов и 1 ассиста в Ла Лиге его можно похвалить. Чтобы сразу поругать, ведь за 90 минут против ПСЖ француз не сделал ничего полезного – дважды пробил мимо ворот Наваса.

Капитан сборной Бразилии далеко не ветеран. Бразильскому опорнику всего 27 лет, не такой старый, как Модрич. И вспомните, как начинался «Реал» имени Зидана. Француз создавал ромб, где нижним углом стал разрушитель, которого Перес в основе не видел, ведь обожает Галактикос, а таких ребят, как Хедира, никогда не ценил. Зря, ведь как только в тактику «Реала» вернули балансир – за счет того, что Модрич и Кроос получили время для созидания, а Каземиро подстраховал Рамоса и Варана, то сразу пошли результаты. Без бразильца с его перехватами не будет никакой длительной серии побед.

Родриго и Винисиус

Пока братцы-кролики не заслужили по отдельному пункту. Не факт, что получат игровую практику в ближайших турах. Родриго забил на 93-й секунде игры в Примере (рекорд бразильца Роналдо не побил – 62 секунды), но сыграл 19 минут. А Винисиус получил 279 минут, и не впечатлил так, чтобы Зидан его вечно ставил с первых минут. Перес заплатил огромные деньги, пытаясь разыскать следующего Неймара, но Зинедин вряд ли построит атаку через бразильцев. А как джокеры «Реалу» пригодятся, в том числе, в матчах против «Атлетико» и «Барселоны».

Как запасной голкипер может спасти «Реал»? Во-первых, Альфонс может стать основным, вытеснив Куртуа. Как Зидан относится к соотечественникам – все знают, и молодой француз, что оказался слабым для основы ПСЖ , выходил в основе «Реала», может повоевать за игровую практику. Во-вторых, даже если Ареоля окажется вторым голкипером, то мотивирует Куртуа лучше работать на тренировках и вернуть форму лета 2018 года, из-за которой Перес и отдал «Челси» немалые деньги за бельгийца. Ареоля способен спасти Зидана, и если заиграет сам, и если заставит Куртуа прийти в себя.

В полуфинале с «Манчестер Сити» именно удар Бэйла стал для «Реала» решающим. Открыл путь к очередной победе в ЛЧ , хотя тогда еще не знали, что Гарет променяет футбол на гольф. Но парадокс валлийца в том, что человек не нужен «Реалу», не нужен с его зарплатой и болячками другим китам из Европы, в Китай не захотел уехать, но при этом является мощным футболистом, что может выручить и в центральных матчах, и в рядовых играх Ла Лиги и ЛЧ . Бэйл, с которыми Зидан не хотел работать – самый странный джокер. Гарет не Хоакин Феникс, чтобы переосмыслить знакомый образ, но его история в «Реале» пока не завершена.

Хамес и Иско

Жаль и того, и второго. Такие футболисты, как Хамес, Иско или тот же Коутиньо, что расцвел в «Баварии», должны представить лишь команды, где органичны и необходимы. И хотя у колумбийца и испанца были яркие отрезки в «Реале», здесь и сейчас не кажется, что два диспетчера, что могут управлять игрой, преодолеют барьер Кака. Обладатель «Золотого мяча» перебирался в Мадрид в надежде, что будет, как Зидан, но не справился с задачей. С другой стороны, когда у тебя на лавке такие мастера – и физруку улыбнется удача.

Кроос и Модрич

Многие успели поставить крест на Луке? Зря, возрастной хавбек может переждать попытки Иско и Хамеса быть полезным в тройке полузащитников или в схеме «4-1-4-1», и затем вернется в основу, где его будет ждать давно знакомый Кроос. Тони решил остаться в «Реале», хотя легко нашел бы себе новый именитый клуб – хоть в Манчестере, хоть в Турине, и на старте сезона в Ла Лиге немец не так уж плох. Явно лучше, чем Модрич, сыгравший пока лишь 78 минут. Но когда у вас чемпион и вице-чемпион мира в заявке, то они рано или поздно выручат.

Будет жаль, если заплатили огромные деньги, чтобы похоронить парню карьеру. Молодой серб не обязательно является нападающим мечты для Зидана. Вероятно, его выбрал Перес, не француз, однако Лука может адаптироваться. А поскольку Бензема рано или поздно вернется к тому, что умеет делать идеально – промахиваться, то «Реалу» пригодится другой нападающий примерно того же формата. Йович будет голевой машиной, только если Зидан в него поверит, но парню 21 год, у него есть время, чтобы заиграть.

Марсело и Менди

Отличительная черта этого «Реала» - крутым старикам привезли сменщиков, но и сами ветераны не готовы рвать и метать, и дублеры не зажгли. Но конкретно Менди очень цепкий в защите, в отличие от бразильца. У Зидана есть возможность выбирать левого латераля в зависимости от соперников. Против «Севильи» играл Менди – в кои веки был «сухарь», но француз получил травму, а Марсело пока до конца не оправился. С «Осасуной» слева поставили Начо, он же может выйти с «Атлетико». Но наличие конкуренции для Зидана плюс, пусть пока и не использованный.

А кто, если не Рамос? Из Варана так себе лидер, Милитао вряд ли отвоюет постоянное место на поле – в центре защиты будут два чемпиона мира, а справа бразилец не вытеснит в запас Карвахаля, поскольку к Дани меньше вопросов, чем к остальным игрокам обороны. Но, как и прежде, многое в этой линии зависит от настроения и состояния Рамоса. Если Серхио включит режим убийцы у двух ворот – а опыт для этого у физически крепкого испанца имеется, то уже в матчах против «Атлетико» и в играх октября – вплоть до битвы с «Барселоной» в гостях, увидите самоотверженность защиты «Реала» и сокращение количества голов в их ворота.

Бельгиец подходит новой команде по характеру? Не может без вкусной еды – потом начинает сезон жирным, а «Реал» не может без спадов. Не забывайте, что Зидан пришел неожиданно посреди сезона, поскольку провалился Бенитес. Не стоит напоминать, что не получилось ничего у Лопетеги и Солари, поэтому вернулся Зинедин. Новичков набрали, и хотя пока не радуют – тащит в основном старая гвардия, если «Атлетико» и «Барселона» позволят, то Зидан не упустит возможность остаться на вершине таблицы в Ла Лиге.

Пока не исключено, что все минусы «Реала» уже завтра высветит в дерби Симеоне – так будет, если Зидан вправду физрук. Но если у вас есть Азар, который пока не набрал форму, то грех жаловаться на возможности и кадры. Если Эден проведет два-три привычных сказочных матча, то именно бельгиец получит статус вожака, лидера и локомотива нового «Реала», где найдется место Менди, где получат игровое время молодые бразильцы, где станет реже допускать ошибки защита и найдется победитель в дуэли голкиперов.