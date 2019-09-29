Берг: «„Арсенал“ далеко не слабая команда»

Нападающий «Краснодара» прокомментировал победу над тульским «Арсеналом».

У меня есть небольшая усталость, несколько дней назад была кубковая игра, после которой я не до конца восстановился. Устал, потому что длительный период я не играл так часто. Думаю, что скоро привыкну к такому графику. Я очень рад, что всё же смог сегодня сыграть, тем более в стартовом составе.

Сегодня мы прервали нашу серию неудач. Я считаю, что это довольно хороший камбэк, так как «Арсенал» далеко не слабая команда. Нам нужно дальше работать и развиваться как в атаке, так и в обороне. Если мы выполним все установки тренера, думаю, матч в четверг (в Лиге Европы) выйдет для нас успешным.