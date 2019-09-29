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Берг: «„Арсенал“ далеко не слабая команда»

вчера, 23:09
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал победу над тульским «Арсеналом».

У меня есть небольшая усталость, несколько дней назад была кубковая игра, после которой я не до конца восстановился. Устал, потому что длительный период я не играл так часто. Думаю, что скоро привыкну к такому графику. Я очень рад, что всё же смог сегодня сыграть, тем более в стартовом составе.

Сегодня мы прервали нашу серию неудач. Я считаю, что это довольно хороший камбэк, так как «Арсенал» далеко не слабая команда. Нам нужно дальше работать и развиваться как в атаке, так и в обороне. Если мы выполним все установки тренера, думаю, матч в четверг (в Лиге Европы) выйдет для нас успешным.

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Все комментарии
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   142 / 895
вчера в 23:32
Самая слабая команда будет у Краснодара в следующем туре
minai
minai
   188 / 895
вчера в 23:20
Арсенал обезглавлен, клуб без нападающих, единственный в своём роде.
handreb
handreb
   264 / 895
вчера в 23:17
Берг далеко не сильный игрок.
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