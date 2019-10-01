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Федотов заступился за Кононова

01 октября 2019, 11:46

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов поддержал Олега Кононова, которого недавно «Спартак» отправил в отставку.

Игры «Спартака» с «Зенитом» (0:1) и «Уралом» вовсе не были провальными, все висело на волоске. В матче с «Уралом» «Спартак» повел 1:0, имел много возможностей и стань счет 2:0 все могло бы пойти по-другому. В матче с нами красно-белые были мотивированы, отдавались футболу, но мы не хотели уступать.

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Все комментарии
Чист
Чист
   288 / 797
01 октября в 16:46
Если в футболе руководят Цорны то хорошого ждать нечего -они превратили футбол в бизнес - ведь с его приходо отчислили родали не нужного купили который везде был в аренде - а обвинили Кононова
ДСА
ДСА
   180 / 797
01 октября в 14:31
Еще после вылета из Лиги Европы его надо было увольнять и не тянуть.
Гавроша
Гавроша
   49 / 797
01 октября в 13:52
Надо было дать хоть до конца сезона поработать.
Eddja
Eddja
   53 / 797
01 октября в 12:42
Во всем виноват Цорн.
Брулин
Брулин
   65 / 797
01 октября в 12:29
Не хотел бы говорить о Кононове никак. Пусть этот кошмар уйдёт в прошлое безвозвратно.
LOpp
LOpp
   19 / 797
01 октября в 12:08
как ВГИКЕ было написано.
Кононова любили все болельщики, все, кроме спартаковских.
kella
kella
   514 / 797
01 октября в 11:51
Поделился ложкой дегтя!
cska plus
cska plus
   2 / 797
01 октября в 11:50
Зря уволили Кононова, он бы пригодился спартаку в ФНЛ.
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