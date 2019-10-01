Федотов заступился за Кононова

Главный тренер «Оренбурга» поддержал , которого недавно «Спартак» отправил в отставку.

Игры «Спартака» с «Зенитом» (0:1) и «Уралом» вовсе не были провальными, все висело на волоске. В матче с «Уралом» «Спартак» повел 1:0, имел много возможностей и стань счет 2:0 все могло бы пойти по-другому. В матче с нами красно-белые были мотивированы, отдавались футболу, но мы не хотели уступать.