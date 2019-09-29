Пора обтекать. Что говорят об отставке Кононова

вчера, 23:01

Отставка Олега Кононова из «Спартака» взорвала информационное пространство. «Соккер.ру» - о первой реакции на увольнение специалиста.

Роман Широков (бывший полузащитник «Спартака»):

По делу ли увольнение Кононова? Если исходить из результата, то по делу. Но решение принято на эмоциях. Ведь до двухнедельного перерыва на матчи сборных еще неделя. Что мешало «Спартаку» неделю потерпеть, а потом уволить? Искать в спокойном режиме ему замену. А кого они поставили? Человека из штаба Кононова, у которого нет опыта. Кого вместо Кононова? А можно Карпина вернуть? Если можно, то пусть будет он.

Стипе Плетикоса (бывший вратарь «Спартака»):

Если человека уволили после 11 туров, то это достаточно говорит о его проблемах, которые существовали как в результатах, так и в играх команды. Для каждого болельщика «Спартака» недопустим факт проигрыша в такой игре, как сегодня дома с «Оренбургом» или в предыдущем туре на выезде с «Уфой». Так что мне кажется, что самая основная причина этого — не только Кононов, но и спортивная политика. Сейчас пришло много футболистов. Я читал, что сказал новый спортивный директор о том, что чемпионский «Спартак» нужно менять, и что в «Спартаке» они сделали все, что могли. Я не согласен с этим. Там были еще футболисты, которые могли бы играть в хороший футбол еще года два-три. Спортивная политика «Спартака» мне не очень нравится. После чемпионства надо было укреплять команду. Мне кажется, что потенциал в «Спартаке» был, но потерялся из-за большого количества новых футболистов, которые пришли. Не надо экономить на таких футболистах, как Промес, которые делали разницу на футбольном поле. Очень тяжело найти футболистов такого класса, которые хорошо адаптируются к русскому чемпионату.

Максим Калиниченко (бывший полузащитник «Спартака»):

У каждого тренера есть свой стиль. Свой стиль работы, свой стиль поведения. Нет смысла никого сравнивать, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Калиниченко. — Тренер в «Спартаке» — он рано или поздно уйдет. Это такой электрический стул, что рано или поздно... И системы, и гибкости не хватило ему. Не хватило психологический стойкости. Но такой пресс, под которой он попал, мало кто выдержит.

Резиуан Мирзов (полузащитник «Спартака»):

Что я могу сказать? Я не могу ответить. Кто ответит? Что ты хочешь от меня? Раз отправили в отставку, значит, надо было.

Екатерина Боккетти (жена экс-защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти):

Развалить за столь короткий срок, ничего не построив при этом! Говорят «эффект бумеранга»... Я в него не верю, но бабушка говорила в детстве , что добро побеждает зло и лицемерие.

Георгий Джикия (капитан «Спартака»):

Некорректно с моей стороны будет говорить о том, с чем не справился Кононов. Самое главное — результат. Такие результаты, поэтому и произошла отставка. Мы хотели все это изменить, улучшить свою игру и ситуацию в турнирной таблице.

Владимир Федотов (главный тренер «Оренбурга»):

Что думают тренеры в такие моменты? Что будет завтра, никто не знает. Считаю, он честно делал свою работу. В команде появилось много новичков, не хватает сыгранности. Еще не все понимают, куда попали.

Александр Мостовой (бывший полузащитник «Спартака»):

Рано или поздно отставка Кононова должна была произойти. Удивляться не стоит, будь это Кононов или кто-то другой. Результат у команды отсутствует. Другое дело — руководство ему доверяло. Видимо, лопнуло у них терпение, так как даже «Оренбургу» проиграли, который на последних местах шёл.

Руслан Нигматуллин (бывший вратарь «Спартака»):

Отставка Кононова напрашивалась лет 100 назад. Не знаю, кто может занять его место. Все хорошие тренеры сейчас на рабочем месте. Надеюсь, что это будет россиянин. Карреру нужно вернуть и всё. И все будут довольны.

Рауль Рианчо (бывший главный тренер «Спартака»):

У «Спартака» есть руководство, которое должно принимать решения. Если люди из руководства приняли решение уволить Кононова, значит, они перестали верить в него и в его работу. Теперь руководство должно искать кандидатуру, которая сможет максимально эффективно использовать все ресурсы клуба. Могу ли я возглавить «Спартак»? Если я в планах руководства, то это замечательно. Но, я думаю, они будут искать лучшее решение для команды. Не могу сказать, что ситуация с увольнением Кононова похожа на ситуацию с Каррерой. Массимо увольняли при лучших результатах.

Игорь Ледяхов (бывший игрок и тренер «Спартака»):

Почему я должен радоваться отставке Кононова? Всё очень грустно. Проиграл «Спартак», результата у команды нет, поэтому убирают главного тренера. Здесь всё закономерно. Радости от этого никакой не испытываю. Не знаю, почему так долго руководство оказывало поддержку Кононову. Это внутренняя кухня клуба. Они выстраивали работу клуба, какую-то вертикаль, были постоянно в контакте с главным тренером. Видимо, их устраивала и работа, и то, как он видит дальнейшее развитие клуба. Естественно, в таком большом клубе, как «Спартак», без результатов сложно рассчитывать на большее. Когда нет результата — виноват главный тренер.

Михаил Ефремов (актер, болельщик «Спартака»):

Слава богу, что Кононов подал в отставку. Не знаю, кто нужен – варианты могут быть разные. Главное, чтобы человек был с яйцами, жёсткий. Это может быть кто угодно. На Венгера и Парфёнова я не рассчитываю, у меня всё проще – Шалимов или Юран.

Денис Глушаков (экс-капитан «Спартака»):