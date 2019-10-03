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УЕФА признала Дзюбу лучшим игроком матча «Зенит» — «Бенфика»

03 октября 2019, 08:22
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

 


 

Ранее по поводу матча высказался главный тренер «Зенита» Сергей Семак

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат ответил kоrn3512.
   427 / 797
сегодня в 01:39
Вижу - всё прочел)) Я знал , что Задов останется доволен))
Одна, Огурцов, у подростков утеха,
Уменье читать, то вершина успеха.
Но это не всё, уж пора бы узнать,
Ведь то, что прочёл, ещё стоит понять...)))
kоrn3512.
kоrn3512. ответил Багров-брат
   775 / 797
10 октября в 13:24
Вижу - всё прочел)) Я знал , что Задов останется доволен))
Багров-брат
Багров-брат ответил kоrn3512.
   427 / 797
07 октября в 15:29
Наслпждайся, в профиле все найдешь, не можешь ответить сам, за тебя админ отвечает, ну как может, по своему)?
Админ тупит, но отвечает,
А Огурцов опять скучает...)))
kоrn3512.
kоrn3512. ответил Багров-брат
   775 / 797
06 октября в 18:32
Наслпждайся, в профиле все найдешь, не можешь ответить сам, за тебя админ отвечает, ну как может, по своему)?
Багров-брат
Багров-брат ответил kоrn3512.
   427 / 797
05 октября в 03:02
Да, ты наблюдателен зад, у Канифея уже по старой и доброй традиции в Европе - полна Ж*** огурцов. Так что урожай достойный , более чем, только выгребай Ахахаха
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ
    04 октября в 15:28
    а где то..
    в пыльном углу..
    пустующей заправки..
    один...
    обливая слезами ..
    кубок тины ..
    и кубок соплей..
    тоскует..
    федун по Дзюбе!!!
    kоrn3512.
    kоrn3512. ответил Багров-брат
       775 / 797
    04 октября в 09:13
    Да, ты наблюдателен зад, у Канифея уже по старой и доброй традиции в Европе - полна Ж*** огурцов. Так что урожай достойный , более чем, только выгребай Ахахаха
    Багров-брат
    Багров-брат ответил kоrn3512.
       427 / 797
    04 октября в 01:06
    Задов, что тебе до Спартака? Тема о другом. Развивай свой скудный кругозор, кроме Спартака никакими знаниями похвастаться более не можешь)) Ласковый Мясофоб ))
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         12 / 797
      03 октября в 20:45
      Лучшим был Сутормин - определенно!!!
      Морозовский
      Морозовский
         5 / 797
      03 октября в 19:46
      Сколько, интересно, "проект" отстибнул за такое неожиданное признание?!
      Andy Rush
      Andy Rush
      03 октября в 19:01
      Я вот может что-то не понимаю.... ка можно быть лучшим игроком матча, и не войти в сборную тура..... при этом, игр меньше 11...
      dok66
      dok66
         293 / 797
      03 октября в 17:58
      Зенит вчера нормальную игру выдал, победа по делу . Дзюба - лучший - ну пущай будет так .
      Александр Рябов
      Александр Рябов
         215 / 797
      03 октября в 16:21
      Да уж, Дзюба обращает на себя внимание многих. А ещё, что интересно, он молодой футболист. Не надо смотреть в паспорт, организм у всех разный, кто-то в 25 заканчивает играть и стареет, а Хопкинс стал обладателем двух чемпионских поясов по боксу в 50, и не было на планете боксёра сильнее его среди всех возрастов (только Ковалёв потом смог таки победить в 12-раундовом бою по очкам). Дзюба только из детства вышел, и будет играть в футбол до 40-45. Организм у него лошадиный. Таких называют - позднего раскрытия. И надо прогрессировать - ехать в Англию.
      Vave666
      Vave666
         365 / 797
      03 октября в 15:46
      Мне кажется Барриос прям вот был сильнейшим на поле! А вообще все красавцы, вернули кэф слитый спартаком
      kоrn3512.
      kоrn3512. ответил Багров-брат
         775 / 797
      03 октября в 15:25
      Задов, что тебе до Спартака? Тема о другом. Развивай свой скудный кругозор, кроме Спартака никакими знаниями похвастаться более не можешь)) Ласковый Мясофоб ))
      kоrn3512.
      kоrn3512.
         775 / 797
      03 октября в 15:20
      Не выйден зенит в плей офф лч, слишком жалок он и немощен. Скриним)
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил GYTSYL
         214 / 797
      03 октября в 15:02
      Да!
      Не переживай, нашлёпаешь ещё пару тройку десятков. Не впервой. Гыгыгы
      GYTSYL
      GYTSYL ответил Литейный 4
         516 / 797
      03 октября в 13:59
      Филл, твой ник А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ забанили тоже? Гыгыгы
      Да!
      Rex04
      Rex04
      03 октября в 13:55
      Дзюба боец...на самом деле он лучший
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил GYTSYL
         214 / 797
      03 октября в 13:50
      А предыдущие 4 года с кем играл зенит с грандами Европейского футбола? Вы даже предпоследнюю команду ла лиги не смогли пройти,а тут крутыми стали. Не смешите людей!
      Филл, твой ник А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ забанили тоже? Гыгыгы
      Максим Горелов
      Максим Горелов
      03 октября в 13:09
      Стало быть, теперь дело в шляпе!
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Багров-брат
         11 / 797
      03 октября в 13:07
      Что такой за спам не признал?)) который еще и в футбол играет))
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         11 / 797
      03 октября в 13:06
      Надо признать, зенит вчера очень здорово атаковал, умеют когда надо, нагло, агрессивно
      GYTSYL
      GYTSYL ответил Литейный 4
         516 / 797
      03 октября в 12:52
      Для кого то матчи с Бенфикой и Лейпцигом, для кого то с Камазом и Мурой. Каждому свое по способностям и классу. Гыгыгы
      А предыдущие 4 года с кем играл зенит с грандами Европейского футбола?
      Вы даже предпоследнюю команду ла лиги не смогли пройти,а тут крутыми стали.
      Не смешите людей!
      Еdgаr Dаvids
      Еdgаr Dаvids
      03 октября в 12:46
      Погорячился УЕФА или с чувством юмора у них всё в порядке просто?)
      Багров-брат
      Багров-брат
         427 / 797
      03 октября в 12:45
      УЕФА признал, а СпаМ нет. Возможно СпаМ не в футбол играет?...)))
      Валера Халилов
      Валера Халилов
      03 октября в 12:43
        Против_всех
        Против_всех ответил Doping87
           169 / 797
        03 октября в 12:42
          Литейный 4
          Литейный 4 ответил ПерекатиПоле
             214 / 797
          03 октября в 12:38
          Для российского футбола самое важное было вчера то, что мы вчера обыграли португальцев. Зенит возвращает очки коэффициентов, которые бездарно слил спартак!
          Зенит добывает очки, а лузеры их профукивают. Гыгыгы
          Литейный 4
          Литейный 4 ответил Туалетный Утёнок
             214 / 797
          03 октября в 12:36
          У спартачей расстройство - Зенит в Лиге Чемпионов победил, вот с горя пакости и строчат))000 Вот выйграют кубок Тины Канделаки в финале у дубля пахтакора будет и у них повод для гордости)))00
          Для кого то матчи с Бенфикой и Лейпцигом, для кого то с Камазом и Мурой. Каждому свое по способностям и классу. Гыгыгы
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