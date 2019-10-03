УЕФА признала Дзюбу лучшим игроком матча «Зенит» — «Бенфика»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Ай да Артем! 👏👏👏— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 2 октября 2019 г.
Дзюба признан Лучшим игроком матча «Зенит» - «Бенфика» 👊#ЛигаЧемпионов | @zenit_spb pic.twitter.com/kNcTtw3h5f
Ранее по поводу матча высказался главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Уменье читать, то вершина успеха.
Но это не всё, уж пора бы узнать,
Ведь то, что прочёл, ещё стоит понять...)))
Уменье читать, то вершина успеха.
Но это не всё, уж пора бы узнать,
Ведь то, что прочёл, ещё стоит понять...)))
А Огурцов опять скучает...)))
А Огурцов опять скучает...)))
Если слышишь тупо зов,
Это зов для огурцов...)))
Если слышишь тупо зов,
Это зов для огурцов...)))
в пыльном углу..
пустующей заправки..
один...
обливая слезами ..
кубок тины ..
и кубок соплей..
тоскует..
федун по Дзюбе!!!
в пыльном углу..
пустующей заправки..
один...
обливая слезами ..
кубок тины ..
и кубок соплей..
тоскует..
федун по Дзюбе!!!
Вы даже предпоследнюю команду ла лиги не смогли пройти,а тут крутыми стали.
Не смешите людей!
Вы даже предпоследнюю команду ла лиги не смогли пройти,а тут крутыми стали.
Не смешите людей!