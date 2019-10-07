ГлавнаяНовости

В «Ливерпуле» рассказали о степени серьезности повреждения Салаха

сегодня, 08:43
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

В «Ливерпуле» сообщили, что форвард «красных» Мохамед Салах избежал серьезной травмы в матче с «Лестером». Во встрече с «лисами» в минувший уик-энд египтянин был заменен после нарушения правил со стороны полузащитника команды-соперника Хамзы Чодури.

Сразу после матча медики осмотрели Салаха и установили, что он избежал серьезного повреждения. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп надеется, что Салах сыграет за мерсисайдцев в ближайшем поединке АПЛ. Это будет встреча с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».

Ранее сообщалось, что Клопп выразил недовольство из-за инцидента с фолом Чодури на Салахе.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кроос получил травму приводящей мышцы левого бедра
Вчера, 15:11 Комментарии1
Семак: «Травма у Мамманы тяжелая»
Вчера, 14:09 Комментарии8
Кроос был заменен в матче с «Гранадой» из-за травмы паха
Вчера, 00:26 Комментарии7
«Тоттенхэм» прокомментировал травму Льориса
Вчера, 00:04 Комментарии13
Доннарумма пропускает игру с «Дженоа» из-за плохого самочувствия
05 октября Комментарии1
Льорис избежал перелома руки
05 октября Комментарии14
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100