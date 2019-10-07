В «Ливерпуле» рассказали о степени серьезности повреждения Салаха

сегодня, 08:43

В «Ливерпуле» сообщили, что форвард «красных» избежал серьезной травмы в матче с «Лестером». Во встрече с «лисами» в минувший уик-энд египтянин был заменен после нарушения правил со стороны полузащитника команды-соперника Хамзы Чодури.

Сразу после матча медики осмотрели Салаха и установили, что он избежал серьезного повреждения. Главный тренер «Ливерпуля» надеется, что Салах сыграет за мерсисайдцев в ближайшем поединке АПЛ . Это будет встреча с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».

Ранее сообщалось, что Клопп выразил недовольство из-за инцидента с фолом Чодури на Салахе.