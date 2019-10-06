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Кононов может возглавить иностранный клуб

сегодня, 09:50

Бывший тренер «Спартака» Олег Кононов может перебраться в Грецию.

Сообщается, что специалист недавно летал в Салоники на встречу с владельцем ПАОКа Иваном Саввиди. Ранее ходили слухи, что Кононов может возглавить московское «Динамо».

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Сп62
   48 / 1015
сегодня в 12:34
Спартак вырастил Карпина, Эмери...
ВЫРАСТИЛ Рассмешил до слёз !!!
И Карпина и Унаи с треском ВЫГОНЯЛИ из СпаМа. так будет правильно.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   48 / 1015
сегодня в 12:31
В любом случае, удачи Олегу в новом клубе.
МКС
МКС
   129 / 1015
сегодня в 12:26
Удачи Кононову

Мне то же никогда не нравились греки
EAGinLE
EAGinLE
   70 / 1015
сегодня в 12:08
Удачи Кононову
Eddja
Eddja
   401 / 1015
сегодня в 11:56
После спартака лучше завязать с футболом.
nikoladolgov
nikoladolgov
   195 / 1015
сегодня в 11:53
Савиди в греки записался ?
ЮЗИК
ЮЗИК
   242 / 1015
сегодня в 11:52
Там он себя найдёт
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   269 / 1015
сегодня в 11:51
Манчестер, да.
DGIIIIN
DGIIIIN
   325 / 1015
сегодня в 11:49
Беги Кононов Беги! Есть смысл жизни тогда!
Сп62
Сп62 ответил cska plus
   72 / 1015
сегодня в 11:45
Спартак вырастил Карпина, Эмери...
Wolf77785
Wolf77785
   143 / 1015
сегодня в 11:44
на повышение!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   66 / 1015
сегодня в 11:32
Олегу Георгиевичу сейчас скорее всего нужен хороший Санаторий.
Александр Рябов
Александр Рябов
   255 / 1015
сегодня в 11:13
"Кононов может возглавить иностранный клуб", "«Динамо» ищет иностранного тренера"... ну теперь ТОЧНО. Кононов возглавит «Динамо»!!!
Брулин
Брулин
   213 / 1015
сегодня в 11:11
Саввиди крут..В случае чего может и стволом размахивать..
Karkaz
Karkaz
   327 / 1015
сегодня в 10:59
Может и нормальный тренер Кононов, но для команд из низшей части таблицы. Для команд, которые не ставят высокие задачи, где его не будут трогать, критиковать и дадут несколько лет на постановку игры. Тот же Краснодар как начал ставить более высокие цели, так Кононов и поплыл.
Поэтому кто говорит, что он хороший тренер, я посмотрю на вас, если вдруг он попадёт в вашу команду (ЦСКА, Зенит, Локомотив) и опустит в середину таблицы.
Brugzash
Brugzash
   804 / 1015
сегодня в 10:58
Неужели Шкендию?
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   599 / 1015
сегодня в 10:54
После Спартака будет крайне сложно найти работу :))))
Kirgudu
Kirgudu
   442 / 1015
сегодня в 10:53
Спартак проблемный какой-то.Скандалы,интриги,расследования)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   34 / 1015
сегодня в 10:52
Прям нарасхват этот физручелло...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   347 / 1015
сегодня в 10:42
Кононову нужен перерыв.
viv
viv
   40 / 1015
сегодня в 10:39
После спартака и Каррера не может найти работу...говорили же Кононову не ходи в тарасовку...не порти свою карьеру.
drug01
drug01
   118 / 1015
сегодня в 10:28
Он прошёл такую школу!!!!!
abrek123
abrek123
   294 / 1015
сегодня в 10:21
Я конечно не спец по тренерам но вот у меня такой вопрос почему если он такой хороший тренер его Краснодар уволил с таким чумовым составом на тот момент и Спартак, а может и не такой нормальный как вы пишете?Я рад буду если он найдет где нибудь клуб хоть Динамо или в Белоруссии или за границей и очень рад буду если у него начнет получатся..Просто как мы знаем не все тренеры подходят командам у одного все получается с этим составом у другова ничего и после увольнения у кого ничего не получалось берет и три лиги европы подряд выигрывает,а у нас Дзюба его тренеришкой обзывает и говорит никакущий тренер)))
STVA 1
STVA 1
   112 / 1015
сегодня в 10:10
Пойдет заграницу разваливать))
nikoladolgov
nikoladolgov
   195 / 1015
сегодня в 10:10
После такого позора ему и Волынь из Луцка иностранный клуб.
cska plus
cska plus
   21 / 1015
сегодня в 10:08
После спартака обычно заканчивается карьера из-за супермощного позора, но некоторые умудряются находить работу в 5-6 дивизионах чемпионатов таких стран как Люксембург, Андорра и т.д.
max74
max74 ответил kts
   389 / 1015
сегодня в 10:06
Да нормальный тренер Кононов. Просто не туда попал
Согласен. Быстро только кошки плодятся ..
VIPded
VIPded
   67 / 1015
сегодня в 10:01
Авось уберегутся динамики от этого типа...)))
kts
kts
   340 / 1015
сегодня в 09:59
Да нормальный тренер Кононов. Просто не туда попал
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