Кононов может возглавить иностранный клуб

Бывший тренер «Спартака» Олег Кононов может перебраться в Грецию.
Сообщается, что специалист недавно летал в Салоники на встречу с владельцем ПАОКа Иваном Саввиди. Ранее ходили слухи, что Кононов может возглавить московское «Динамо».
Бывший тренер «Спартака» Олег Кононов может перебраться в Грецию.
Сообщается, что специалист недавно летал в Салоники на встречу с владельцем ПАОКа Иваном Саввиди. Ранее ходили слухи, что Кононов может возглавить московское «Динамо».
И Карпина и Унаи с треском ВЫГОНЯЛИ из СпаМа. так будет правильно.
И Карпина и Унаи с треском ВЫГОНЯЛИ из СпаМа. так будет правильно.
Мне то же никогда не нравились греки
Мне то же никогда не нравились греки
Поэтому кто говорит, что он хороший тренер, я посмотрю на вас, если вдруг он попадёт в вашу команду (ЦСКА, Зенит, Локомотив) и опустит в середину таблицы.
Поэтому кто говорит, что он хороший тренер, я посмотрю на вас, если вдруг он попадёт в вашу команду (ЦСКА, Зенит, Локомотив) и опустит в середину таблицы.