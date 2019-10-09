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Буффон: «Рад, что вернулся в раздевалку к знакомым»

09 октября 2019, 21:06

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, почему согласился вернуться в туринский клуб на роль дублера другого вратаря «Юве» Войцеха Щесны:

Некоторые были удивлены, что я принял роль дублера. Однако осознавал, что «Ювентус» - единственный клуб, где я мог согласиться на такую роль. Я подождал и оказался прав.

Рад вернуться в раздевалку ко своим знакомым по команде. Я многое испытал с ними как на поле, так и за его пределами Вот поэтому сделал такой выбор.

 Деньги ветерана не привлекают. У Буффон одна из самых маленьких зарплат в «Ювентусе».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 797
09 октября в 23:33
Последние два сезона явно лишние.
773sergeytank
773sergeytank
   36 / 797
09 октября в 21:37
Пиндюлей дай поляку, а то как-то он неуверенно играет.
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