Буффон: «Рад, что вернулся в раздевалку к знакомым»

Вратарь «Ювентуса» рассказал, почему согласился вернуться в туринский клуб на роль дублера другого вратаря «Юве» :

Некоторые были удивлены, что я принял роль дублера. Однако осознавал, что «Ювентус» - единственный клуб, где я мог согласиться на такую роль. Я подождал и оказался прав.

Рад вернуться в раздевалку ко своим знакомым по команде. Я многое испытал с ними как на поле, так и за его пределами Вот поэтому сделал такой выбор.