Буффон: «Рад, что вернулся в раздевалку к знакомым»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, почему согласился вернуться в туринский клуб на роль дублера другого вратаря «Юве» Войцеха Щесны:
Некоторые были удивлены, что я принял роль дублера. Однако осознавал, что «Ювентус» - единственный клуб, где я мог согласиться на такую роль. Я подождал и оказался прав.
Рад вернуться в раздевалку ко своим знакомым по команде. Я многое испытал с ними как на поле, так и за его пределами Вот поэтому сделал такой выбор.
Деньги ветерана не привлекают. У Буффон одна из самых маленьких зарплат в «Ювентусе».