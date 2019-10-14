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Погба сможет сыграть с «Ливерпулем»

сегодня, 17:19
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль20.10.2019 в 18:30 Не начался

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба восстановился после травмы и сможет помочь своей команде в предстоящем матче АПЛ против «Ливерпуля». Также лазарет манчестерской команды покинули защитники Аарон Ван-Биссака и Люк Шоу.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   566 / 791
сегодня в 18:23
Он не будет надрываться.
Тео Джонс
Тео Джонс ответил allemz II
   321 / 791
сегодня в 18:23
МЮ обязан брать хотя бы одно очко, ввиду "подарков" от МС в прошлом сезоне. Копайте траншеи, готовьте кипящее масло, переводите боевой дух. Капитан Погбун во главе обороны стретфордской полуразрушенной цитадели.
Если бы судил любимчик Уэбб, то еще были бы минимальные шансы засчет пеналей левых, а так тут разве молиться что ахах)
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Владимир Ушаков
   321 / 791
сегодня в 18:22
Это хорошо, что игроки возвращаются из лазарета
Готовься после матча с ливерными пропасть как обычно из радаров ахах)
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 17:44
Это хорошо, что игроки возвращаются из лазарета
ДАША Д
ДАША Д
   196 / 791
сегодня в 17:33
По ногам и опять в лазарет.
allemz II
allemz II
   440 / 791
сегодня в 17:28
МЮ обязан брать хотя бы одно очко, ввиду "подарков" от МС в прошлом сезоне. Копайте траншеи, готовьте кипящее масло, переводите боевой дух. Капитан Погбун во главе обороны стретфордской полуразрушенной цитадели.
Сaн Сaныч
Сaн Сaныч
   120 / 791
сегодня в 17:26
без разницы, победа Ливерпуля
cska plus
cska plus
   2 / 791
сегодня в 17:22
Ещё один зулус с дыркой в голове.
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