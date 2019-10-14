Погба сможет сыграть с «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба восстановился после травмы и сможет помочь своей команде в предстоящем матче АПЛ против «Ливерпуля». Также лазарет манчестерской команды покинули защитники Аарон Ван-Биссака и Люк Шоу.
|Манчестер Юнайтед-:-Ливерпуль
|20.10.2019 в 18:30 Не начался
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба восстановился после травмы и сможет помочь своей команде в предстоящем матче АПЛ против «Ливерпуля». Также лазарет манчестерской команды покинули защитники Аарон Ван-Биссака и Люк Шоу.