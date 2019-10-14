«Спартак» показал первую тренировку команды под руководством Тедеско

Новый рулевой «Спартака» Доменико Тедеско провел первую тренировку с командой.
Занятие прошло на базе в Тушине. Также футболистам были представлены ассистент главного тренера Андреас Хинкель и тренер вратарей Макс Урванчки.
Новый рулевой «Спартака» Доменико Тедеско провел первую тренировку с командой.
Занятие прошло на базе в Тушине. Также футболистам были представлены ассистент главного тренера Андреас Хинкель и тренер вратарей Макс Урванчки.
Ну как можно быть мясным??????????????????
Ну как можно быть мясным??????????????????