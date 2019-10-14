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«Спартак» показал первую тренировку команды под руководством Тедеско

вчера, 22:01

Новый рулевой «Спартака» Доменико Тедеско провел первую тренировку с командой.

Занятие прошло на базе в Тушине. Также футболистам были представлены ассистент главного тренера Андреас Хинкель и тренер вратарей Макс Урванчки.

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Все комментарии
valdsx
valdsx
вчера в 23:30
СПАРТАК СИЛА. БЫЛА И БУДЕТ. РАДУЕТЕСЬ ВРЕМЕННО ВРЕМЕННЫЕ ЧЕМПИОНЫ, ВАМ НЕ СТАТЬ НАРОДНЫМИ. НАРОДНЫЕ ЭТО - СПАРТАК, ТОРПЕДО, РОТОР, НО НЕ МЕНТОВСКИЕ И АРМЕЙСКИЕ ИГРЫ, К мы Вас всегда имели и будем по тому что мы народ и любовь , а вы бы...ло армейское ментавское , а сейчас и государственое. Играть заставишь но любить и болеть , никогда
valdsx
valdsx ответил oFANATo
вчера в 23:21
Тренировка по дороге в пердив. Бу га га.
Благодари что так, что они слабы, а то вы при вашей игре на нищей ячейке с белорусом были бы . А так Семак , Семин песионр и СПАРТАК в ж ...пе вы ЧЕМПИОНЫ , ВАМ в ражостиь ято спартак мертв и газпроект вам что-то разрешает , прямо герои
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 798
вчера в 23:14
Не ужели у Тедеско Мирзов начал отдавать пас?)
oFANATo
oFANATo
   66 / 798
вчера в 23:02
Тренировка по дороге в пердив. Бу га га.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   81 / 798
вчера в 22:46
Так умиляют.... эти мясные промо ролики с лозунгами "сила в единстве" "спартаковский дух" и прочая дичь.
Ну как можно быть мясным??????????????????
viv
viv
   58 / 798
вчера в 22:11
Поздно пить боржоми....когда полная *опа.....
karnager
karnager
   139 / 798
вчера в 22:08
Как обычно и бывает при новом тренере, учителе, руководстве - пару дней / тренировок работает человек, а дальше как обычно. Да ещё и на камеру, предупредили, надо было стараться. На видео показали максимум Спартака. Все остальное увидим в матчах РПЛ
drug01
drug01
   49 / 798
вчера в 22:08
Теперь-то дела пойдут в гору!!!!
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