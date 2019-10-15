Озбилиз: «Я по-прежнему смотрю игры „Спартака“»

Бывший игрок «Спартака» прокомментировал последние неудачи московского клуба.

Я по-прежнему смотрю игры «Спартака». Видел матч с «Оренбургом», после которого уволили Кононова. Конечно, ситуация не лучшая. Очень многие хотят иметь отношение к «Спартаку», у него чудесный президент. Я был очень счастлив, когда команда выиграла чемпионат, видел, как болельщики рванули на поле. Но, знаете, «Спартак» такой клуб, где очень многое решается внутри. Нужно больше фокусироваться на этом, на академии.

Сложно рассуждать, что не так в «Спартаке». В мое время проблемой было то, что иностранные игроки не говорили по-русски. Язык был барьером. Лично я знал как русский, так и испанский, но это, скорее, исключение. Очень важно, чтобы все понимали друг друга.