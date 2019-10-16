ГлавнаяНовости

Дайер: «Мы должны принять критику»

сегодня, 18:22

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер прокомментировал критику клуба:

Главное, что мы работали все вместе. Некоторые люди ушли, некоторые люди пришли - но работали все вместе в течение последних пяти лет, чтобы дойти до того, что после двух поражений подряд начинаются разговоры о кризисе.

Мы хотели добраться до момента, когда нас считают командой, которая, проиграв два матча, подвергается большой критике. Теперь мы должны принять эту ситуацию.

Ранее про принятие критики говорил главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мата: «Постараемся обыграть „Ливерпуль“»
Сегодня, 18:32 Комментарии1
Сиригу: «Доннарумма достоин быть основным голкипером сборной»
Сегодня, 18:08 Комментарии0
Фасио рассказал, где хотел бы завершить карьеру
Сегодня, 18:03 Комментарии1
Агент Роналду назвал лучшего футболиста в истории
Сегодня, 17:51 Комментарии8
Макси Лопес: «Простил Икарди за то, что он увел у меня жену»
Сегодня, 17:44 Комментарии4
Президент «Айнтрахта»: «Авантюра Ребича с уходом в „Милан“ провалилась»
Сегодня, 16:46 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
Eddja
Eddja
   64 / 852
сегодня в 18:29
А куда вы денетесь?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100