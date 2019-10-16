Дайер: «Мы должны принять критику»

Полузащитник «Тоттенхэма» прокомментировал критику клуба:

Главное, что мы работали все вместе. Некоторые люди ушли, некоторые люди пришли - но работали все вместе в течение последних пяти лет, чтобы дойти до того, что после двух поражений подряд начинаются разговоры о кризисе.

Мы хотели добраться до момента, когда нас считают командой, которая, проиграв два матча, подвергается большой критике. Теперь мы должны принять эту ситуацию.