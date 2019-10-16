Дайер: «Мы должны принять критику»

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер прокомментировал критику клуба:
Главное, что мы работали все вместе. Некоторые люди ушли, некоторые люди пришли - но работали все вместе в течение последних пяти лет, чтобы дойти до того, что после двух поражений подряд начинаются разговоры о кризисе.
Мы хотели добраться до момента, когда нас считают командой, которая, проиграв два матча, подвергается большой критике. Теперь мы должны принять эту ситуацию.
Ранее про принятие критики говорил главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.