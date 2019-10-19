Ходжсон: «Хвалю Стерлинга и надеюсь, он отплатит мне очень плохой игрой»

Главный тренер «Кристал Пэлас» в преддверии матча 9-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» высказал мнение о полузащитнике «горожан» и своём бывшем подопечном .

Стерлинг всегда был фантастическим полузащитником, который очень часто совершал хорошие забеги.

Думаю, что большой плюс Рахима состоит в том, что он абсолютно не теряет веру в себя и ни капли не сомневается в своих способностях. Очень интересно наблюдать за тем, как он взрослеет как личность.

Он берёт на себя всю ответственность, не только как игрок «Манчестер Сити», ведь он также несёт тяжёлое бремя расизма и уделяет большое внимание этой проблеме.

Я высоко оцениваю его в надежде, что он отплатит мне очень плохой игрой.