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Ширер высказался о положении Жоэлинтона в «Ньюкасле»

сегодня, 08:54

Бывший форвард «Ньюкасла» Алан Ширер прокомментировал ситуацию, в которой оказался нынешний нападающий «сорок» Жоэлинтон в связи с нехваткой игроков атаки в команде.

Он находится под серьезным давлением. Это не вина Жоэлинтона, просто он попал в такое положение, поскольку «Ньюкасл» недавно избавился от Рондона и Переса. За Жоэлинтона заплатили большие деньги, около 40 миллионов фунтов. Он был вынужден продуктивно выступать за «Ньюкасл» сразу после прихода в команду.

Напомним, что ранее Ширер хвалил Жоэлинтона за игру против «Тоттенхэма».

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