Ширер высказался о положении Жоэлинтона в «Ньюкасле»

Бывший форвард «Ньюкасла» прокомментировал ситуацию, в которой оказался нынешний нападающий «сорок» Жоэлинтон в связи с нехваткой игроков атаки в команде.

Он находится под серьезным давлением. Это не вина Жоэлинтона, просто он попал в такое положение, поскольку «Ньюкасл» недавно избавился от Рондона и Переса. За Жоэлинтона заплатили большие деньги, около 40 миллионов фунтов. Он был вынужден продуктивно выступать за «Ньюкасл» сразу после прихода в команду.