Лэмпард: «Пулишичу нужно усерднее работать на тренировках»

Главный тренер «Челси» прокомментировал возможный уход из команды полузащитника .

Ему только что стукнул 21 год, а у нас здесь конкурентная команда. Я уже говорил, что у меня всегда есть из кого выбирать. Все одинаковы, но мне нужно принимать решения, кого брать в команду, исходя из тренировок и их физического состояния.

Кристиану, как и любому другому игроку, нужно усерднее работать на тренировках, продолжать совершенствоваться, видеть свое направление.