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Лэмпард: «Пулишичу нужно усерднее работать на тренировках»

сегодня, 09:36

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал возможный уход из команды полузащитника Кристиана Пулишича

Ему только что стукнул 21 год, а у нас здесь конкурентная команда. Я уже говорил, что у меня всегда есть из кого выбирать. Все одинаковы, но мне нужно принимать решения, кого брать в команду, исходя из тренировок и их физического состояния. 

Кристиану, как и любому другому игроку, нужно усерднее работать на тренировках, продолжать совершенствоваться, видеть свое направление.

Недавно Кристиан Пулишич прокомментировал свое положение в команде.

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