Черчесов: «Еще посмотрим, как сложится жеребьевка Евро-2020»

Главный тренер сборной России считает, что сборная Бельгии станет соперником российской команды в финальной части чемпионата Европы.

Победа на Евро? Меня спросили, когда мы оформили путевку, задача выполнена? Как она может быть выполнена, когда мы едем на чемпионат Европы. Еще посмотрим, как сложится жеребьевка. У меня такое чувство, что мы 100 процентов попадем на Бельгию. Единственное, если французы займут первое место в своей группе, то… одно другого не слаще.