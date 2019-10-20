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Черчесов: «Еще посмотрим, как сложится жеребьевка Евро-2020»

вчера, 21:37

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что сборная Бельгии станет соперником российской команды в финальной части чемпионата Европы.

Победа на Евро? Меня спросили, когда мы оформили путевку, задача выполнена? Как она может быть выполнена, когда мы едем на чемпионат Европы. Еще посмотрим, как сложится жеребьевка. У меня такое чувство, что мы 100 процентов попадем на Бельгию. Единственное, если французы займут первое место в своей группе, то… одно другого не слаще. 

Напомним, что жеребьевка группового раунда Евро-2020 состоится 30 ноября. 

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Все комментарии
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответил mihaluch
   321 / 893
сегодня в 00:05
После матча с Бельгией можно будет о чём-то рассуждать и расценивать шансы. Сейчас это сделать трудно.
У России нет ни одной звезды в сборной хотя бы уровня Зинченко. О Модричах, Левандовских и Бэйлах я уже молчу. Даже если добьются какого-то результата с не особо мотивированной Бельгией, то точно не за счёт класса игроков.
mihaluch
mihaluch
   48 / 893
вчера в 23:26
После матча с Бельгией можно будет о чём-то рассуждать и расценивать шансы. Сейчас это сделать трудно.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   321 / 893
вчера в 23:14
Уже заднюю даёт) при том что Россия матчи группового этапа проведёт дома
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