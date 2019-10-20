Точилин: «Учитывая обстоятельства, для „Сочи“ эта ничья равносильна победе»

Главный тренер «Сочи» прокомментировал ничью в матче против тульского «Арсенала»:

Игра получилась валидольная, равнодушных не оставила. При всех обстоятельствах игры, эта ничья для нас равносильна победе. Благодарен ребятам за дух, единство, самоотдачу.

Джанаева встретили в раздевалке аплодисментами. Сослан действительно их заслужил, не зря его признали лучшим игроком матча. Мы довольны, что в наших рядах есть такой вратарь.

Мы готовились, разбирали соперника, понимали, что при давлении в определенных зонах они могут ошибаться. Получилось забить быстрый гол. К сожалению, не удалось развить успех, хотя были предпосылки.

Потом не получалось выходить в атаку, где-то нас прижали, мы начали терять мяч, отдали инициативу в первом тайме. До удаления играли в равный футбол с равными шансами на успех.