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Точилин: «Учитывая обстоятельства, для „Сочи“ эта ничья равносильна победе»

вчера, 20:11
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал ничью в матче против тульского «Арсенала»:

Игра получилась валидольная, равнодушных не оставила. При всех обстоятельствах игры, эта ничья для нас равносильна победе. Благодарен ребятам за дух, единство, самоотдачу.

Джанаева встретили в раздевалке аплодисментами. Сослан действительно их заслужил, не зря его признали лучшим игроком матча. Мы довольны, что в наших рядах есть такой вратарь.

Мы готовились, разбирали соперника, понимали, что при давлении в определенных зонах они могут ошибаться. Получилось забить быстрый гол. К сожалению, не удалось развить успех, хотя были предпосылки.

Потом не получалось выходить в атаку, где-то нас прижали, мы начали терять мяч, отдали инициативу в первом тайме. До удаления играли в равный футбол с равными шансами на успех.

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Все комментарии
Eddja
Eddja
   81 / 893
вчера в 20:49
Как бы Мешков вас не травил.
alex074
alex074
   320 / 893
вчера в 20:39
Молодцы сочинцы, Джанаев вообще красавец. А Тула унылое _овно...
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