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Слуцкий: «Березуцкие прекрасно говорят на английском»

вчера, 21:20

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий похвалил своих помощников Алексея и Василия Березуцких.

Они прекрасно говорят на английском. Единственные российские футболисты, у которых успешный бизнес. В последние годы карьеры их нефутбольные доходы уже превышали футбольные. Братья — одни из самых интеллектуальных футболистов, которых я знал. Поэтому я пригласил их, поэтому нам интересно. Мне очень комфортно работать с ними. По каким-то нюансам мы можем очень громко спорить в раздевалке, но основа футбольного мышления у нас одна.

Сколько они получают? Могу только сказать, что их зарплаты не хватает даже для оплаты жилья здесь. Бесплатно им никто не позволит работать юридически, но они тут точно не из-за денег.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   18 / 893
вчера в 23:24
Молодцы!
mihaluch
mihaluch
   48 / 893
вчера в 22:25
Без знания английского тебе никто не позволит работать в Голландии.
mortid
mortid
   215 / 893
вчера в 22:12
Что сказать? молодцы. Набираются опыта, не то что "эксперты" c МатчТВ, только языком чесать, но при этом желают чтобы их позвали тренировать Спартак, клоуны.
SHMEL
SHMEL
   49 / 893
вчера в 22:00
Хотлось бы однажды увидеть братьев или Игншевича в ЦСКА,а можт и всех вместе на тренерском мостике.
sir_Alex
sir_Alex
   27 / 893
вчера в 21:54
Вряд ли лучше Мутко)))
Союзник противников
Союзник противников
   23 / 893
вчера в 21:35
Молодцы.Ждём прихода неудачников и завистников ,с набором штатных комментариев о деревьях.
shur
shur
   343 / 893
вчера в 21:32
...и слава Богу!!!
Alex12357
Alex12357
   422 / 893
вчера в 21:23
Лёня ,ты что решил Голландию покорить своим колхозом?
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