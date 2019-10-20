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Черевченко: «Джанаев - мастер по отражению пенальти»

вчера, 20:22
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Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал ничью с «Сочи» в матче 13-го тура РПЛ и похвалил голкипера сочинцев Сослана Джанаева:

Выводы по быстрым пропущенным голам делаются, но людям в голову не залезешь. Эту ошибку ничего не предвещало. Не знаю, я бы с удовольствием залез в голову к футболистам, но не могу, к сожалению.

Джанаев — один из лучших в России по отражению 11-метровых ударов. Так подходить к исполнению 11-метровых нельзя. Значит, что недотренировали. У нас трое штатных пенальтистов. Мы не можем сказать, кто именно будет бить пенальти. Кто уверен, тот и бьет. Теперь будем назначать.

После удаления Кудряшова у «Сочи» могли и пропустить? Порадовало одно, что некоторые команды при большинстве начинают торопиться. Сегодня этого не было. Могли пропустить, да, это невнимательность игроков. Нельзя стоять и смотреть футбол.

Любые ошибки всегда есть. Больших претензий нет. Грубая ошибка была в начале матча. Потом уже сядем и проанализируем игру.

Ранее свой комментарий дал главный тренер «Сочи» Александр Точилин.

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112910415
112910415
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вчера в 20:33
гроссмейстер, однозначно !
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