Черевченко: «Джанаев - мастер по отражению пенальти»

Главный тренер тульского «Арсенала» прокомментировал ничью с «Сочи» в матче 13-го тура РПЛ и похвалил голкипера сочинцев :

Выводы по быстрым пропущенным голам делаются, но людям в голову не залезешь. Эту ошибку ничего не предвещало. Не знаю, я бы с удовольствием залез в голову к футболистам, но не могу, к сожалению.

Джанаев — один из лучших в России по отражению 11-метровых ударов. Так подходить к исполнению 11-метровых нельзя. Значит, что недотренировали. У нас трое штатных пенальтистов. Мы не можем сказать, кто именно будет бить пенальти. Кто уверен, тот и бьет. Теперь будем назначать.

После удаления Кудряшова у «Сочи» могли и пропустить? Порадовало одно, что некоторые команды при большинстве начинают торопиться. Сегодня этого не было. Могли пропустить, да, это невнимательность игроков. Нельзя стоять и смотреть футбол.

Любые ошибки всегда есть. Больших претензий нет. Грубая ошибка была в начале матча. Потом уже сядем и проанализируем игру.