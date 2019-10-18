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Фанаты «Спартака» написали письмо Федуну

сегодня, 11:54

Болельщики московского «Спартака» написали публичное обращение к владельцу клуба Леониду Федуну:

Уважаемый Леонид Арнольдович, к Вам обращается инициативная группа болельщиков ФК «Спартак» «Комитет-2023», которая на данный момент представляет интересы чуть менее 100 болельщиков. Мы обращаемся к Вам по поводу Вашего заявления об уходе со всех постов и передаче управления клубом его болельщикам в 2023 году. Нам как болельщикам с большим стажем небезразлична судьба нашей любимой команды, и мы очень заинтересованы, чтобы судьба клуба решалась не посторонними людьми, поэтому просим вас о следующем.

Мы хотим узнать условия передачи клуба — огласите их подробно. Опишите, пожалуйста, сам механизм передачи: когда начнётся этот процесс? Какие у него будут временные рамки, какие этапы предполагаются? Каковы критерии, которые будут предъявляться к принимающей клуб стороне — болельщикам клуба? И, разумеется, нас очень интересует итоговая цена вопроса.

Мы обращаемся к Вам заранее, потому что прекрасно представляем размеры этой суммы, и нам, исходя из своих возможностей, надо будет уже сейчас готовиться к покупке. И мы уверены, что цена будет всё-таки ближе к разумной, так как и сторона отдающая, и сторона принимающая одинаково сильно любят клуб, значит, они смогут договориться о взаимовыгодных условиях.

При этом мы прекрасно отдаём себе отчёт в том, что в перспективе мы очень скромные миноритарии, так как то, что мы могли бы приобрести, наверняка будет лишь долей процента после запятой и нескольких нулей. Но мы только капля в огромном море объединений болельщиков, которым точно так же небезразлична судьба клуба, поэтому мы уверены, что наше предложение не окажется единственным.

Мы просим Вас огласить все условия передачи как можно раньше, так как мы тоже хотим быть полностью подготовленными к сделке в 2023 году. По крайней мере, обрисуйте схематически контуры этой сделки на данный момент. Также со своей стороны мы готовы показать, что полны решимости работать по осуществлению сделки. Мы предлагаем организовать проектную экспертную команду, в которую войдут обе стороны участников предполагаемой сделки: как работники клуба, так и компетентные в организационных и финансово-юридических вопросах болельщики.

Ранее Федун высказался о перспективах «Спартака» в этом сезоне

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Nikola45
Nikola45
   82 / 834
сегодня в 13:00
На что Леня Киевский ответил:
Не беспокойтесь, после моего ухода клуба не будет, его просто напросто расформируют и создадут клуб под названием Московский Пищевик! ))
Арену снесут а на ее месте построим новый жилой квартал ))
А бомжами опять станет Московский Пищевик как в прочем всегда до меня и было! Играть будете в Химках )))
тумба-юмба
тумба-юмба
   235 / 834
сегодня в 12:57
Надеюсь что у Федуна хватит ума не передавать клуб болельщикам.Потому что содержать такой клуб как СПАРТАК никаких денег болельщиков не хватит.Это очень дорого,нам не потянуть.Тем более в нашей нищей стране,которую довели до такого состояния выходцы из питера.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   65 / 834
сегодня в 12:57
Только у свиней могут быть такие расклады.
Footbolista
Footbolista
   5 / 834
сегодня в 12:52
    cska plus
    cska plus
       3 / 834
    сегодня в 12:40
    Блин, что за клуб, что за люди собрались так, что за контингент, ни в одном клубе нет таких бестолковых разговоров и бесполезных действий, что за форма общественного управления, федун п...нул, что то невпопад а эти подхватили, они сейчас друг друга грязью поливают потом они станут морду бить друг другу.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       144 / 834
    сегодня в 12:30
    Я согласен с болельщиками Спартака
    clop
    clop
       229 / 834
    сегодня в 12:26
    Федун отвечает на письмо болельщиков спартака.

    Дорогие мои нищеброды и горлопаны!
    Для начала мне хотелось бы узнать суммарный размер ваших доходов. Дело в том, что у меня есть несколько сравнительно честных способов отъема денег у населения. Зная размер ваших доходов, я смогу подобрать наиболее подходящий из этих способов. И тогда непременно обрисую схематически контуры сделки.

    С уважением,
    Остап Арнольдович
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       19 / 834
    сегодня в 12:23
    Да какая передача??? Блеф - это все!!! Продаст Леня клуб и никого не спросит. Да и на всех болельщиков не угодишь, это будет очередная смута.
    Romkurch
    Romkurch
       37 / 834
    сегодня в 12:14
    Еще раз становится ясно, что только пердив излечит красно-белых.
    Армейская душа
    Армейская душа
       51 / 834
    сегодня в 12:12
    Задорнов обычно про американцев так говорил, но спартачи умудрились их переплюнуть
    azures
    azures
       44 / 834
    сегодня в 12:10
    У свиней будет новый хозяин Цорн, через пять лет будут в любителях.
    112910415
    112910415
       30 / 834
    сегодня в 12:08
    вот для таких животрепещущих вопросов чудесно подойдёт зимний перерыв ! ...
    drug01
    drug01
       89 / 834
    сегодня в 12:04
    Важные события в Спартаке! Поможет ли????
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