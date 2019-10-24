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Влашич: «ЦСКА обязан был выигрывать еще в первом тайме»

вчера, 23:00
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем».

Были моменты, забить не смогли. У соперника не было шансов. Мы расстроены, потому что были обязаны выигрывать еще в первом тайме. Второй тайм был не очень плох, тоже имели шансы. Мы доминировали, но не смогли довести дело до конца.

У меня был хороший шанс, я решил пробить сразу в касание. Я сказал себе: это должен быть гол. Я никогда не упускал таких моментов раньше. Но нельзя говорить, что это стало причиной нашего поражения. У нас были ещё моменты.

Мы должны заработать столько очков, сколько удастся. Это не реальная картина наших сил.

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ZedZipper
ZedZipper ответил cevin cigan
   410 / 883
сегодня в 00:12
Ещё один ,не из мира сего....Когда мастер в место того,чтобы "щёчкой"пробить в противоход вратарю,посылает мяч (даже не в ближний,а по небесам....) Этому элементарному исполнению,учат с детских лет! Вообщем...когда отсюда исчезнут глоро-дилетанты,которые даже в детстве боялись мяча!
А, я понял. Ты из тех, кому с дивана виднее.
Не вижу смысла продолжать диалог
cevin cigan
cevin cigan ответил ZedZipper
   72 / 883
сегодня в 00:08
Отличная жалоба на правдивый комментарий ниже. Обвинять команду в сдаче еврокубка - это нормально, а отвечать ему - нет?
    ZedZipper
    ZedZipper
       410 / 883
    вчера в 23:58
    Отличная жалоба на правдивый комментарий ниже. Обвинять команду в сдаче еврокубка - это нормально, а отвечать ему - нет?
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
       342 / 883
    вчера в 23:56
    меньше бухайте и будете играть два тайма))
    ZedZipper
    ZedZipper ответил cevin cigan
       410 / 883
    вчера в 23:56
    Кони......вы сегодня,запустили под откос уйму выигрышных ставок!!!!!! Спасибо вам огромное!!!!!!(если сами сыграли под себя,то флаг вам в руки!) Пусть за вас теперь болеет ФОНБЕТ!!!!
      Объективное мнение
      Объективное мнение
         112 / 883
      вчера в 23:46
      Печально все это
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         16 / 883
      вчера в 23:19
      Венгры думали иначе. Никто , никому, ни чем не обязан!
      Кто больше забил, тот и выиграл.
      cevin cigan
      cevin cigan
         72 / 883
      вчера в 23:13
      Кони......вы сегодня,запустили под откос уйму выигрышных ставок!!!!!! Спасибо вам огромное!!!!!!(если сами сыграли под себя,то флаг вам в руки!) Пусть за вас теперь болеет ФОНБЕТ!!!!
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