Влашич: «ЦСКА обязан был выигрывать еще в первом тайме»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем».

Были моменты, забить не смогли. У соперника не было шансов. Мы расстроены, потому что были обязаны выигрывать еще в первом тайме. Второй тайм был не очень плох, тоже имели шансы. Мы доминировали, но не смогли довести дело до конца.

У меня был хороший шанс, я решил пробить сразу в касание. Я сказал себе: это должен быть гол. Я никогда не упускал таких моментов раньше. Но нельзя говорить, что это стало причиной нашего поражения. У нас были ещё моменты.

Мы должны заработать столько очков, сколько удастся. Это не реальная картина наших сил.