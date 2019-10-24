Влашич: «ЦСКА обязан был выигрывать еще в первом тайме»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем».
Были моменты, забить не смогли. У соперника не было шансов. Мы расстроены, потому что были обязаны выигрывать еще в первом тайме. Второй тайм был не очень плох, тоже имели шансы. Мы доминировали, но не смогли довести дело до конца.
У меня был хороший шанс, я решил пробить сразу в касание. Я сказал себе: это должен быть гол. Я никогда не упускал таких моментов раньше. Но нельзя говорить, что это стало причиной нашего поражения. У нас были ещё моменты.
Мы должны заработать столько очков, сколько удастся. Это не реальная картина наших сил.
Не вижу смысла продолжать диалог
Не вижу смысла продолжать диалог
Кто больше забил, тот и выиграл.
Кто больше забил, тот и выиграл.