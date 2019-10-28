Солари просил руководство «Реала» вернуть Эдегора в команду

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Аргентинский тренер во время работы в мадридском «Реале» в минувшем сезоне просил руководство клуба вернуть полузащитника в команду.

Специалист хотел, чтобы игрок присоединился к «сливочным» во время январского трансферного окна. Тогда Эдегор был в аренде в «Витессе». Однако руководство «Реала» не прислушалось к просьбе тренера.

Минувшим летом Эдегор в очередной раз сменил команду. Он перешел из мадридского «Реала» в «Реал Сосьедад» на правах аренды. Полузащитник хорошо проявляет себя в составе баскского коллектива. Напомним, что его признали лучшим игроком сентября в Примере.