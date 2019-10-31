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Маркизио - об ограблении: «Их пистолеты были направлены в наши лица»

сегодня, 13:00

Бывший футболист «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио в интервью Corriere della Sera рассказал, что у него происходило в голове, когда он стал жертвой ограбления в собственном доме. 

Их пистолеты были направлены в наши лица. Это было тяжело, так как я никогда раньше не видел оружия. 

К счастью, нам удалось остаться спокойными. В наш дом ворвались пятеро мужчин, которые спрашивали, где у нас находится сейф. Я сказал им, что у нас его нет, но они не верили мне. Мы действительно не храним вещи в сейфе. 

Затем они взяли все, что могли найти и ушли. Я был испуган, переживал за свою жену Роберту. Слава богу, что детей не было дома. Они пошли играть в футбол с дедом. 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   10 / 849
сегодня в 13:27
Дожил до 33 лет а оружия в жизни не видел, несчастный.
Питер Ман
Питер Ман
   88 / 849
сегодня в 13:25
Пупсики совсем с катушек слетели
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
   238 / 849
сегодня в 13:22
Откуда ты знаешь что это был пистолетом, если никогда раньше не видел оружие?
sihafazatron
sihafazatron
   22 / 849
сегодня в 13:21
Обокрали бомжа
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