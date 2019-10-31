Маркизио - об ограблении: «Их пистолеты были направлены в наши лица»

Бывший футболист «Ювентуса» и «Зенита» в интервью Corriere della Sera рассказал, что у него происходило в голове, когда он стал жертвой ограбления в собственном доме.

Их пистолеты были направлены в наши лица. Это было тяжело, так как я никогда раньше не видел оружия.

К счастью, нам удалось остаться спокойными. В наш дом ворвались пятеро мужчин, которые спрашивали, где у нас находится сейф. Я сказал им, что у нас его нет, но они не верили мне. Мы действительно не храним вещи в сейфе.

Затем они взяли все, что могли найти и ушли. Я был испуган, переживал за свою жену Роберту. Слава богу, что детей не было дома. Они пошли играть в футбол с дедом.