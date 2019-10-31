Де Зерби заявил, что «Сассуоло» не изменит стиль игры

сегодня, 12:22

Главный тренер «Сассуоло» заявил, что его команда не изменит стиль игры, несмотря на посредственные результаты в текущем сезоне.

Мы все хотим хороших результатов, но мы должны выбрать путь, по которому нужно идти. Я уже выбрал свой путь. «Сассуоло» настроен на то, чтобы всегда играть в комбинационный футбол, и у нас есть игроки высокого уровня, хотя мы и лишились троих исполнителей в защите.

Накануне «Сассуоло» уступил «Фиорентине» со счетом 1:2 в матче 10-го тура Серии А. «Черно-зеленые» находятся на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата, набрав девять очков в девяти играх. Вместе с тем недавно они выдали яркое выступление во встрече с «Интером». «Сассуоло» забил в этой игре три гола, однако все равно не смог набрать очки.