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Кутузов рассказал, каким игроком был Ганчаренко

сегодня, 13:45

Бывший футболист БАТЭ и «Милана» Виталий Кутузов рассказал, каким игроком в прошлом был нынешний тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко

Цепкий опорный, больше разрушитель, хотя и с мячом неплохо работал. Бойцовские качества высокого класса. Я быстро уехал, а он потом получил серьезнейшую травму. Поиграл где-то 2-3 года, был подающим надежды футболистом. Но из-за травмы пришлось закончить. Как говорится, лучше иногда раньше закончить что-то одно, чтобы начать другое.

Ранее Кутузов поделился мнением о нынешних делах «Милана».

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