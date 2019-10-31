Кутузов рассказал, каким игроком был Ганчаренко

Бывший футболист БАТЭ и «Милана» рассказал, каким игроком в прошлом был нынешний тренер ЦСКА .

Цепкий опорный, больше разрушитель, хотя и с мячом неплохо работал. Бойцовские качества высокого класса. Я быстро уехал, а он потом получил серьезнейшую травму. Поиграл где-то 2-3 года, был подающим надежды футболистом. Но из-за травмы пришлось закончить. Как говорится, лучше иногда раньше закончить что-то одно, чтобы начать другое.