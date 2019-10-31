Пике: «У меня отличные отношения со многими игроками „Реала“»

Защитник «Барселоны» поделился мнением о влиянии противостояния между каталонским клубом и «Реалом» на его отношения с игроками «сливочных».

У меня отличные отношения со многими игроками «Реала». Никогда не говорил о них ничего негативного и чувствую, что люди в Мадриде относятся ко мне с уважением, что я очень ценю. С Начо, Рамосом, Васкесом… я бы не сказал, что мы близкие друзья, но хорошо общаемся.

Как только заканчивается игра, я двигаюсь дальше и хорошо лажу со всеми игроками «Реала». Для кого-то «Барселона» — «Реал» — это соперничество всей жизни, но не для меня. Я смотрю на это с другой точки зрения и всегда испытываю уважение к сопернику.