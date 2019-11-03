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Созин: «Сейчас модно оправдывать все неудачи судейскими ошибками»

03 ноября 2019, 16:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал судейство Михаила Вилкова в матче 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА (1:1).

В последнее время стало модным оправдывать все неудачи судейскими ошибками. Команда не способна делать больше трех точных передач, но в проигрыше будет виноват рефери. А если игроки останавливаются после 70-й минуты, то в пропущенных голах тоже виноват лайнсмен. Отговорка всегда одна – мы хорошие, это все арбитры виноваты.

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Все комментарии
San Skra
San Skra
   316 / 946
04 ноября в 02:58
Что я только что прочитал? Мнение футбольного чиновника?! Да вы, что издеваетесь? Как такие люди вообще занимают такие посты? Не кричите на судью, - он может испугаться.. та бл---ть если человек пугливый может ему лучше тогда не заниматься этим делом?! Может лучше сделать из него профессионального рефери? Или вместо него назначить на матч профессионального рефери?! Почему такие мысли не возникают у подобных чиновников?
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
03 ноября в 22:14
Теперь еще конь созин вякнул - а вот интересно, если бы цска так встал автобусом с лудогорцем, то пропустили бы 5? Или они специально слили?

Ну а суть - если член комитета по этике явно за коней и зенитоненавистник, то даже удивительно, как он мягко написал. Видно там вообще придраться не к чему было.

И заметьте - об игре коней всей командой у своей штрафной он ни слова. Наверное, он считает это футболом.
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
   122 / 946
03 ноября в 21:06
Боже, какой же это младенческий отмазный лепет в пользу бомжеклубика(((( Европа нам показала уровень газбомжпроекта!!!
cska1948
cska1948
   22 / 946
03 ноября в 18:48
По словам Созина выходит, что в неадекватном судействе Вилкова виноват Игонин. Ну вот и нашли оправдание. Если уж комитет по ЭТИКЕ такие отмазки лепит, то ждать изменения к лучшему в судействе не приходится.
П.С. Не удивлюсь, если в следующий раз виноватыми окажутся бакланы на крыше стадиона.
КАМЮ
КАМЮ
   88 / 946
03 ноября в 17:00
И уж если ты такой ранимый и впечатлительный - вешай свистульку на гвоздик.
А то у нас оправдания от Егорова: "не попал в игру", "поплыл", "признался, что с ним что-то не то" - считаются индульгенцией.
КАМЮ
КАМЮ
   88 / 946
03 ноября в 16:55
Балабол!
ЦСКА перед этим проиграл Ростову, ДМ - о судействе речи не было
За адекватность
За адекватность
   51 / 946
03 ноября в 16:48
"депутат Законодательного собрания Ленинградской области (Алексей Игонин – прим.) раскритиковал назначение Вилкова." Ну и что? Вилкову что с Игониным детей крестить? Он профессиональный ( по крайней мере по бумагам) футбольный судья. Какая ему разница, что там сказал Игонин? Выходи и профессионально выполняй свою работу, за которую деньги платят. Не вывозит РФПЛ, пусть судит в ФНЛ. Какое "давление"? Может еще депутаты районов и поселков своими высказываниями внесут нервозность в действия судей?
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
   266 / 946
03 ноября в 16:37
32а типа эллочки памфиловой.
nubom
nubom
   68 / 946
03 ноября в 16:35
Неужели член комитета по этике РФС не знаком с последним распоряжением Дюкова, в соответствие с которым, депутат Законодательного собрания Ленинградской области имеет право до смерти напугать судью региональной категории?
RussianMango
RussianMango
   49 / 946
03 ноября в 16:27
Созин всегда защищает судей в играх Зенита.....ему шлангочку из газовой трубы выделили?
Бомж немытый
Бомж немытый
   8 / 946
03 ноября в 16:25
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    03 ноября в 16:22
    У вилкова не тот уровень чтобы судить такие матчи.
    Армейская душа
    Армейская душа
       112 / 946
    03 ноября в 16:21
    А, так вот почему он не удалил Азмуна - психология человека устроена таким образом, что подсознание заставляет его сделать что-то приятное для своего обвинителя, загладить вину.
    Тупее оправдания придумать наверное невозможно
    VIPded
    VIPded
       137 / 946
    03 ноября в 16:20
    Таки украл Вилков у ЦСКА победу...)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       20 / 946
    03 ноября в 16:13
    В рпл зениту можно все
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       4 / 946
    03 ноября в 16:12
    Вилков Игонину :
    - Я старался, очень старался!!!
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