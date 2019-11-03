Созин: «Сейчас модно оправдывать все неудачи судейскими ошибками»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал судейство Михаила Вилкова в матче 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА (1:1).

В последнее время стало модным оправдывать все неудачи судейскими ошибками. Команда не способна делать больше трех точных передач, но в проигрыше будет виноват рефери. А если игроки останавливаются после 70-й минуты, то в пропущенных голах тоже виноват лайнсмен. Отговорка всегда одна – мы хорошие, это все арбитры виноваты.