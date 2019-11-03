Созин: «Сейчас модно оправдывать все неудачи судейскими ошибками»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал судейство Михаила Вилкова в матче 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА (1:1).
В последнее время стало модным оправдывать все неудачи судейскими ошибками. Команда не способна делать больше трех точных передач, но в проигрыше будет виноват рефери. А если игроки останавливаются после 70-й минуты, то в пропущенных голах тоже виноват лайнсмен. Отговорка всегда одна – мы хорошие, это все арбитры виноваты.
Ну а суть - если член комитета по этике явно за коней и зенитоненавистник, то даже удивительно, как он мягко написал. Видно там вообще придраться не к чему было.
И заметьте - об игре коней всей командой у своей штрафной он ни слова. Наверное, он считает это футболом.
Ну а суть - если член комитета по этике явно за коней и зенитоненавистник, то даже удивительно, как он мягко написал. Видно там вообще придраться не к чему было.
И заметьте - об игре коней всей командой у своей штрафной он ни слова. Наверное, он считает это футболом.
П.С. Не удивлюсь, если в следующий раз виноватыми окажутся бакланы на крыше стадиона.
П.С. Не удивлюсь, если в следующий раз виноватыми окажутся бакланы на крыше стадиона.
А то у нас оправдания от Егорова: "не попал в игру", "поплыл", "признался, что с ним что-то не то" - считаются индульгенцией.
А то у нас оправдания от Егорова: "не попал в игру", "поплыл", "признался, что с ним что-то не то" - считаются индульгенцией.
ЦСКА перед этим проиграл Ростову, ДМ - о судействе речи не было
ЦСКА перед этим проиграл Ростову, ДМ - о судействе речи не было
Тупее оправдания придумать наверное невозможно
Тупее оправдания придумать наверное невозможно
- Я старался, очень старался!!!
- Я старался, очень старался!!!