Семак: «Преимущество „Лейпцига“ в скорости нельзя компенсировать»

Главный тренер «Зенита» в преддверии матча петербуржцев с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов высказался о сопернике.

Преимущество «Лейпцига» в скорости нельзя компенсировать, а можно только нивелировать. Если оставлять один в один игроков, то он всё равно будет быстрее, потому что он лучше готов физически, тактически. Поэтому и выбираются схемы, чтобы нивелировать разницу. Качества игроков играют определяющую роль почти всегда. Бывают исключения, но редко.