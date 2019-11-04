Семак: «Преимущество „Лейпцига“ в скорости нельзя компенсировать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча петербуржцев с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов высказался о сопернике.
Преимущество «Лейпцига» в скорости нельзя компенсировать, а можно только нивелировать. Если оставлять один в один игроков, то он всё равно будет быстрее, потому что он лучше готов физически, тактически. Поэтому и выбираются схемы, чтобы нивелировать разницу. Качества игроков играют определяющую роль почти всегда. Бывают исключения, но редко.
Ранее Семак также сообщил, что вратарь «Зенита» Андрей Лунёв пропустит матч с «Лейпцигом».
У Зенита (без Малкома м Мамманы) стоимость игроков порядка 160 млн евро....
У Лейпцига - 544 млн евро....
..раза 3 получается....))
Но это не повод Семаку посыпать голову пеплом и как то уж слишком пессимистичненько смотреть предстоящий матч....
У Зенита (без Малкома м Мамманы) стоимость игроков порядка 160 млн евро....
У Лейпцига - 544 млн евро....
..раза 3 получается....))
Но это не повод Семаку посыпать голову пеплом и как то уж слишком пессимистичненько смотреть предстоящий матч....
"А почему каждый игрок Лейпцига (по мнению Семака) лучше готов физически и тактически ??"
Игроки Зенита прогуливали уроки "Физики" и "Тактики"..??
"А почему каждый игрок Лейпцига (по мнению Семака) лучше готов физически и тактически ??"
Игроки Зенита прогуливали уроки "Физики" и "Тактики"..??
Можно
Семаку остается выставить в основе Вилкова, Карасева и Егорова
И все, победа в кармане
Можно
Семаку остается выставить в основе Вилкова, Карасева и Егорова
И все, победа в кармане
Для чего ВЫ????
Что это за жалостные песни в преддверии матча!?
Когда к Азмуну Вы будете применять меры воздействия, а может пригласить Бердыева?
НЕ ПОРА ЛИ БЫТЬ ПРОСТО БОЛЕЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫМ И ЖЕСТКИМ В ВОПРОСАХ ДИСЦИПЛИНЫ???!!!!
Для чего ВЫ????
Что это за жалостные песни в преддверии матча!?
Когда к Азмуну Вы будете применять меры воздействия, а может пригласить Бердыева?
НЕ ПОРА ЛИ БЫТЬ ПРОСТО БОЛЕЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫМ И ЖЕСТКИМ В ВОПРОСАХ ДИСЦИПЛИНЫ???!!!!