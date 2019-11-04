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Семак: «Преимущество „Лейпцига“ в скорости нельзя компенсировать»

04 ноября 2019, 17:49
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча петербуржцев с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов высказался о сопернике.

Преимущество «Лейпцига» в скорости нельзя компенсировать, а можно только нивелировать. Если оставлять один в один игроков, то он всё равно будет быстрее, потому что он лучше готов физически, тактически. Поэтому и выбираются схемы, чтобы нивелировать разницу. Качества игроков играют определяющую роль почти всегда. Бывают исключения, но редко.

Ранее Семак также сообщил, что вратарь «Зенита» Андрей Лунёв пропустит матч с «Лейпцигом».

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Все комментарии
grazie100
grazie100
   504 / 946
05 ноября в 23:57
Интересно, во сколько десятков раз состав Барсы дороже Славии с которой сыграли 0:0??? Кто мешал выводить игроков Зенита на хороший физический уровне? Тимощук???
grazie100
grazie100
   504 / 946
05 ноября в 22:50
Уберите С. Семака с бедарным своим штабом....
grazie100
grazie100
   504 / 946
05 ноября в 22:46
С. Семак должен уйти вместе с Тимощуком.
drug01
drug01
   123 / 946
05 ноября в 21:18
Игра покажет кто лучше!
Добряк
Добряк ответил Doping_87
   726 / 946
05 ноября в 09:34
"в преддверии". Тоже не помешало бы знать...
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Jeck Denielse
   38 / 946
04 ноября в 19:51
Я думаю разница больше... У Зенита (без Малкома м Мамманы) стоимость игроков порядка 160 млн евро.... У Лейпцига - 544 млн евро.... ..раза 3 получается....)) Но это не повод Семаку посыпать голову пеплом и как то уж слишком пессимистичненько смотреть предстоящий матч....
А с какого лешего ты убираешь Малкома +50 млн. и Маманну +10-15 млн из статы то?)) Удобно считать так, может тогда уберешь из статы Лейпцига 8 травмированных игроков так же? Ах да, так же неудобно считать ибо факты будут немножко другими ахах)
Zenit_84
Zenit_84
   229 / 946
04 ноября в 19:26
Нивелируйте!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Doping_87
   29 / 946
04 ноября в 19:05
2 раза разница в цене... Причём у Зенита за состоявшихся игроков, а у немцев за молодых пацанов, каждый из которых захочет прыгнуть выше своей головы.
Я думаю разница больше...
У Зенита (без Малкома м Мамманы) стоимость игроков порядка 160 млн евро....
У Лейпцига - 544 млн евро....
..раза 3 получается....))

Но это не повод Семаку посыпать голову пеплом и как то уж слишком пессимистичненько смотреть предстоящий матч....
Doping_87
Doping_87 ответил Jeck Denielse
   754 / 946
04 ноября в 18:55
Как ты не дрессируй тактике и физике условного Мака, он никогда Вернером не станет.
Doping_87
Doping_87
   754 / 946
04 ноября в 18:53
Лейпциг моложе, в 2 раза дороже, мальчик(гл тренер) переиграл Семака в прошлом матче тактический и по заменам, чемпионат у них в 2 раза сильнее и там они идут в 3ке лидеров. Всё что нужно знать в придверии матча. Конечно удачи Зениту. Но ничья дома это будет за счастье.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
04 ноября в 18:53
Встречный вопрос к тренеру :
"А почему каждый игрок Лейпцига (по мнению Семака) лучше готов физически и тактически ??"
Игроки Зенита прогуливали уроки "Физики" и "Тактики"..??
Doping_87
Doping_87 ответил Так Себе Аналитик
   754 / 946
04 ноября в 18:45
2 раза разница в цене... Причём у Зенита за состоявшихся игроков, а у немцев за молодых пацанов, каждый из которых захочет прыгнуть выше своей головы.
oFANATo
oFANATo
   13 / 946
04 ноября в 18:32
Серёга уже начал оправдываться заранее?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   25 / 946
04 ноября в 18:28
Что-то он не в ту степь пошел, разница между стоимостью составов "Зенита" и "Ляйпцига" не такая космическая, чтобы до матча начинать хныкать о том, что быки сильнее и соломку себе стелить.
Морозовский
Морозовский ответил Gloomy59
   3 / 946
04 ноября в 18:26
Господин Семак, возникает вопрос, а для чего Вы в Зените, если игроки Зенита не могут бегать быстрее, соображать тактически, не могут наиграть хотя бы одну комбинацию? Для чего ВЫ???? Что это за жалостные песни в преддверии матча!? Когда к Азмуну Вы будете применять меры воздействия, а может пригласить Бердыева? НЕ ПОРА ЛИ БЫТЬ ПРОСТО БОЛЕЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫМ И ЖЕСТКИМ В ВОПРОСАХ ДИСЦИПЛИНЫ???!!!!
Как для чего господин Семак в "Зенити"? Как и все, кто там есть: сосать бабло из трубы как можно дольше и больше.
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
04 ноября в 18:20
Отнивелируют, вас, без Карасей, Вилковых, Ивановых... Будешь, Серёжа, ныть.
МКС
МКС
   136 / 946
04 ноября в 18:20
Почему же нельзя?

Можно

Семаку остается выставить в основе Вилкова, Карасева и Егорова

И все, победа в кармане
ДСА
ДСА
   213 / 946
04 ноября в 18:15
Ничья будет за счастье.
Gloomy59
Gloomy59
   587 / 946
04 ноября в 18:11
Господин Семак, возникает вопрос, а для чего Вы в Зените, если игроки Зенита не могут бегать быстрее, соображать тактически, не могут наиграть хотя бы одну комбинацию?
Для чего ВЫ????
Что это за жалостные песни в преддверии матча!?
Когда к Азмуну Вы будете применять меры воздействия, а может пригласить Бердыева?
НЕ ПОРА ЛИ БЫТЬ ПРОСТО БОЛЕЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫМ И ЖЕСТКИМ В ВОПРОСАХ ДИСЦИПЛИНЫ???!!!!
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
04 ноября в 18:10
Защита у "Зенита" тихоходная - одни старпёры, могут вылазить только за счёт опыта.
Лиговский
Лиговский
   350 / 946
04 ноября в 17:56
Зениту удачи!
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