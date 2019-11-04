Конте: «„Боруссия“ – сильная и проверенная команда»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о предстоящем выездном матче его коллектива с дортмундской «Боруссией». Команды встретятся во вторник в рамках четвертого тура группового этапа ЛЧ.
Это важный матч. У нас и «Боруссии» равное количество очков, в то же время можно сказать, что «Барселона» уже вышла в следующий раунд. «Боруссия» – сильная и проверенная команда, которая уже много лет играет в Лиге чемпионов. «Интер» ждет потрясающая атмосфера на стадионе, так что нам нужно будет показать характер. Такие игры очень важны для того, чтобы мы могли прогрессировать.
Отметим, что главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр также высказался о предстоящем матче.