Конте: «„Боруссия“ – сильная и проверенная команда»

Главный тренер «Интера» высказался о предстоящем выездном матче его коллектива с дортмундской «Боруссией». Команды встретятся во вторник в рамках четвертого тура группового этапа ЛЧ .

Это важный матч. У нас и «Боруссии» равное количество очков, в то же время можно сказать, что «Барселона» уже вышла в следующий раунд. «Боруссия» – сильная и проверенная команда, которая уже много лет играет в Лиге чемпионов. «Интер» ждет потрясающая атмосфера на стадионе, так что нам нужно будет показать характер. Такие игры очень важны для того, чтобы мы могли прогрессировать.