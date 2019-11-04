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Конте: «„Боруссия“ – сильная и проверенная команда»

04 ноября 2019, 23:52
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)3 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о предстоящем выездном матче его коллектива с дортмундской «Боруссией». Команды встретятся во вторник в рамках четвертого тура группового этапа ЛЧ.

Это важный матч. У нас и «Боруссии» равное количество очков, в то же время можно сказать, что «Барселона» уже вышла в следующий раунд. «Боруссия» – сильная и проверенная команда, которая уже много лет играет в Лиге чемпионов. «Интер» ждет потрясающая атмосфера на стадионе, так что нам нужно будет показать характер. Такие игры очень важны для того, чтобы мы могли прогрессировать.

Отметим, что главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр также высказался о предстоящем матче.

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Все комментарии
galem72
galem72
   165 / 946
05 ноября в 11:04
Космической удачи Пчёлам с картоном!
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   232 / 946
05 ноября в 07:05
Сегодня проверим
ДСА
ДСА
   212 / 946
05 ноября в 05:28
Боруссия дома должна побеждать.
Clavан
Clavан
   247 / 946
05 ноября в 05:26
Удачи Интеру!
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 04:53
Немцы будут рвать и метать тем более у себя дома.
773sergeytank
773sergeytank
   99 / 946
05 ноября в 00:48
Интересно, какая будет расстановка у пиреллевцев 8-2 или 9-1.
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