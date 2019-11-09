Силкин: «Хотелось бы, чтобы у Новикова в „Динамо“ все получилось»

Бывший тренер московского «Динамо» дал оценку работе нынешнего наставника бело-голубых .

Новиков взял команду три тура назад в очень сложной ситуации. Сейчас он показывает, что действительно старается что-то перестроить. Видно, что команда немного вздохнула. Я ценю, что Новиков — воспитанник «Динамо». Хотелось бы, чтобы у него всё получилось. Новиков в курсе всего, что происходило в «Динамо» и в первой команде, и в молодёжной. Он находился в структуре клуба. Те решения, которые Новиков принимает по игре, показывают, что команда как-то организовалась. Возможно, так влияет смена тренера. Это же тоже психологический момент. Каждому футболисту надо заново доказывать своё место на футбольном поле. Календарь, конечно, тяжёлый, но ближайшие игры должны всё показать. Если руководство приняло такое решение, значит Новикову доверяют. Хотел бы пожелать ему удачи.