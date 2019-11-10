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Тедеско: «Федун, наверное, остался доволен победой»

сегодня, 09:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отметил, что после победы красно-белых над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура РПЛ президент клуба Леонид Федун заходил в раздевалку команды.

Что сказал Федун? О нет, это дела команды, и они останутся внутри команды.

Остался ли он доволен? Мы давно не выигрывали дома. Так что, наверное, доволен.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   33 / 957
сегодня в 23:37
Так давно не выигрывали, что федун не выдержал - заказал два удаления и пенальти.
Don trambon
Don trambon
   65 / 957
сегодня в 13:50
После того как федун посчитал сколько ушло бабла на судью, счастье его пропало)
nikoladolgov
nikoladolgov
   63 / 957
сегодня в 11:41
Купленная победа , чему быть довольным ?
ДСА
ДСА
   173 / 957
сегодня в 10:36
Не наверное, а наверняка.
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 957
сегодня в 09:49
Конечно доволен, а то в последнее время не срабатывали чемоданчики.
Zenit_84
Zenit_84
   266 / 957
сегодня в 09:40
Думай о Федуне
kastites
kastites
   227 / 957
сегодня в 09:37
Конечно доволен. Кейс Мешкову, сотворил чудеса)))
cska plus
cska plus
   13 / 957
сегодня в 09:35
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
       337 / 957
    сегодня в 09:31
    Кого радость Едуна волнует.
    Байкал-38
    Байкал-38
       58 / 957
    сегодня в 09:26
    Победой доволен это точно, а вот игрой большой вопрос.
    КС были инертной командой и Спартак от них немногим отличался.
    Спартаку повезло, ранний гол, дурацкое удаление и Бакаев. А в остальном Спартак показывал унылое зрелище.
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