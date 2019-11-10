Тедеско: «Федун, наверное, остался доволен победой»

Главный тренер «Спартака» отметил, что после победы красно-белых над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура РПЛ президент клуба Леонид Федун заходил в раздевалку команды.

Что сказал Федун? О нет, это дела команды, и они останутся внутри команды.

Остался ли он доволен? Мы давно не выигрывали дома. Так что, наверное, доволен.