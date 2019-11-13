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Игорь Коновалов: «Был вариант продолжения карьеры в „Динамо“»

сегодня, 20:42

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов признался, что летом мог перейти в «Динамо».

Действительно, был вариант продолжения карьеры в «Динамо». Но, как понимаю, все переговоры остановились на уровне клубов. Честно говоря, сейчас никуда не рвусь из «Рубина». Хочу сказать большое спасибо генеральному директору Рустему Сайманову, Курбану Бердыеву, Роману Шаронову. Очень благодарен им и всем сотрудникам клуба, в котором с каждым днем прогрессирую. Сейчас для меня очень важно, что расту как футболист. Понимаю, что в Казани смогу развиваться и дальше. А что будет потом — посмотрим.

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time out
time out
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сегодня в 20:47
Ну перешел бы, а дальше что? Динамо не лучше Рубина.
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