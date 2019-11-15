Флорентино Перес стал президентом Всемирной футбольной ассоциации

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Президент «Реала» Флорентино Перес назначен главой Всемирной футбольной ассоциации. Эта организация отвечает за проведение клубного чемпионата мира.

Напомним, что в этом году клубный чемпионат мира пройдет в Катаре.