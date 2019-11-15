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Флорентино Перес стал президентом Всемирной футбольной ассоциации

сегодня, 22:42

Президент «Реала» Флорентино Перес назначен главой Всемирной футбольной ассоциации. Эта организация отвечает за проведение клубного чемпионата мира.

Напомним, что в этом году клубный чемпионат мира пройдет в Катаре.

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Все комментарии
Gelious
Gelious ответил allemz
   122 / 861
сегодня в 23:14
Ну так его полномочия не распространяются на ЛЧ. Вряд ли сей факт опечалит каталонцев)
Там людей подрывает от того, что Роналду посмел Литве забить. А тут такое. Таким людям не хочется ни в чем разбираться, им нравится в своем вымышленном мирке.
Gelious
Gelious
   122 / 861
сегодня в 23:14
Можно не любить человека или клуб, но чего отрицать, что президент просто легендарнейший.
Wolverhampton
Wolverhampton
   168 / 861
сегодня в 23:07
Ему пора к земле привыкать, а он вон куда!
allemz
allemz ответил Шуnя771
   25 / 861
сегодня в 22:55
Печальный вид у представителей Барселоны!)
Ну так его полномочия не распространяются на ЛЧ.
Вряд ли сей факт опечалит каталонцев)
Шуnя771
Шуnя771
   68 / 861
сегодня в 22:52
Печальный вид у представителей Барселоны!)
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