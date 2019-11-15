Флорентино Перес стал президентом Всемирной футбольной ассоциации

Президент «Реала» Флорентино Перес назначен главой Всемирной футбольной ассоциации. Эта организация отвечает за проведение клубного чемпионата мира.
Напомним, что в этом году клубный чемпионат мира пройдет в Катаре.
Президент «Реала» Флорентино Перес назначен главой Всемирной футбольной ассоциации. Эта организация отвечает за проведение клубного чемпионата мира.
Напомним, что в этом году клубный чемпионат мира пройдет в Катаре.
Вряд ли сей факт опечалит каталонцев)
Вряд ли сей факт опечалит каталонцев)